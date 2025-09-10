AK Parti’den CHP'ye Sert Eleştiriler

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'deki gelişmelere ilişkin "Kurultayın iptali davasını isteyen kendileri. İstanbul Kongresi'nin iptalini isteyenler kendileri. Kendi içlerindeki kavgalar nedeniyle dönüyorlar, kendi hırsızlık, yolsuzluk ve arsızlıklarını örtmek için 'Cambaza bak, cambaza bak' diyerek Ak Parti'yi, hükümetimizi suçlamaya çalışıyorlar." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Erzincan'a gelen Akbaşoğlu, İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Akbaşoğlu, burada düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, bölgedeki mazlumların tek umudu olduğunu söyledi.

Ak Parti olarak hizmet ve eser ürettiklerini ifade eden Akbaşoğlu, "AK kadrolar olarak bir ve beraber olduğumuzu, bu milletle beraber yol yürüdüğümüzü, hep beraber inşallah tekrar teyit edeceğiz, tescil edeceğiz ve önümüzdeki seçimlere şimdiden hazırlığımızı yaptığımızı ve vatandaşımızın ifadesiyle 'Yaparsa AK Parti yapar' sözünün ne kadar doğru olduğunu bir kez daha hep beraber göstereceğiz." diye konuştu.

CHP'ye eleştirilerde bulunan Akbaşoğlu, "Şikayetçileri kendileri, hırsızlık yapan kendileri, rüşvet veren kendileri, rüşvet alan kendileri. Kurultayın iptali davasını isteyen kendileri. İstanbul Kongresi'nin iptalini isteyenler kendileri. Kendi içlerindeki kavgalar nedeniyle dönüyorlar, kendi hırsızlık, yolsuzluk ve arsızlıklarını örtmek için 'Cambaza bak, cambaza bak' diyerek AK Parti'yi, hükümetimizi suçlamaya çalışıyorlar. Yahu bu ne yüzsüzlüktür ya, insanda bir ar duygusu olur, utanma duygusu olur." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, bağımsız ve tarafsız yargının, bizzat CHP'nin kendi içinden yapılan şikayetler üzerine kongrenin geçersizliğini ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burada irade ifsadının olduğunun delilleri ile beraber ortaya çıkmasıyla bir ara kararı, bir tedbir kararı vermesi neticesinde bir çağrı heyeti oluşturulması ile ilgili bu kararı tanımamaya ve yasal görevini yapmak isteyen bir başka CHP'li kişiyi CHP binasına sokmamak için nümayişler yapmaya ve birtakım kaoslar çıkarmaya, insanları kamuyu huzursuz etmeye ve Türkiye'yi gerçekten bir farklı mecraya sürüklemeye çalışan bir CHP Genel Başkanı ve CHP yönetimi söz konusu. Emin olun CHP seçmenleri bundan son derece muzdarip. Bu olayı herkes görüyor, her şey ayan beyan ortada. Deve kuşu misali kendi kafalarını kuma gömüp de kimseyi görmeyenler, milletin bu gerçekleri görmediğini zannetmesinler."

CHP yönetimine, milletin sandıkta gereken cevabı vereceğini söyleyen Akbaşoğlu, "Türkiye bir taraftan, 'iç çekişmelerle, parti içi çatışma ve iktidar oyunları ile kendi aralarındaki bu çatışmayı Türkiye'nin gündemine ve siyasete taşımaya çalışanlara', diğer taraftan da 'bir destan yazıldığına, bir tarih yazıldığına ve Terörsüz Türkiye ile bölgesinin de terörden temizlendiği bir Türkiye ufkuyla başka mecralara doğru kuvvetli bir iradeyle yol yürüdüğüne' şahit oluyor. Bu konuda hep beraber Allah'ın izniyle çok daha güzel günleri birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Basın toplantısına, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, bazı partili milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı ve partililer katıldı.

Akbaşoğlu, daha sonra İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci'yi ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.