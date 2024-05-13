AK Parti'de değişim süreci için ilk zirve yarın! Ankara ve İstanbul il yönetimlerinin değişmesi bekleniyor

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin oy oranındaki düşüşle birlikte parti içinde "Değişim" sesleri yükselmeye başlamıştı. Bu konuda ilk adımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek olan il başkanları toplantısında atılacağı öğrenildi. Toplantıda Erdoğan'ın değişim sürecine yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Öte yandan bazı il başkanlarının değişebileceği ve İstanbul ve Ankara gibi bazı illerin yönetimlerinin değişmesi öngörülüyor.

YENİ ATAMALAR VE YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENİYOR

AK Parti, 14 Mayıs'ta il başkanları toplantısı düzenleyecek. Bu toplantı 31 Mart seçimlerinin ardından yapılacak ilk il başkanları toplantısı olmasından dolayı kritik öneme sahip. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Yarın yapılacak toplantıda, öncelik olarak koltuğu boş olan illere asaleten başkan atanmasının yanı sıra İstanbul ve Ankara gibi bazı illerin yönetimlerinin değişmesi öngörülüyor.

OY KAYBININ SEBEPLERİ ARAŞTIRILIYOR

2019 yerel seçiminde Türkiye genelinde oyların yüzde 44,33'ünü alan AK Parti'nin 2024 mahalli idareler seçimindeki toplam oy oranı 35,49'a düştü. Türkiye genelinde tarihinde ilk kez 2'nci parti konumuna gerileyen AK Parti'de sonuçların nedenleri de araştırılıyor. Düzenlenecek olan il başkanları toplantısında şehir şehir oy kaybının sebepleri de istişare edilecek.