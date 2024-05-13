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AK Parti'de değişim süreci için ilk zirve yarın! Ankara ve İstanbul il yönetimlerinin değişmesi bekleniyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin il başkanları toplantısında değişim sürecine ilişkin mesajlar vereceği ve toplantıda İstanbul ve Ankara gibi bazı illerin yönetimlerinin değişeceği kulislere yansıdı. Ayrıca, toplantıda şehir şehir oy kaybının sebepleri de istişare edilecek.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin oy oranındaki düşüşle birlikte parti içinde "Değişim" sesleri yükselmeye başlamıştı. Bu konuda ilk adımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek olan il başkanları toplantısında atılacağı öğrenildi. Toplantıda Erdoğan'ın değişim sürecine yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Öte yandan bazı il başkanlarının değişebileceği ve İstanbul ve Ankara gibi bazı illerin yönetimlerinin değişmesi öngörülüyor.

YENİ ATAMALAR VE YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENİYOR

AK Parti, 14 Mayıs'ta il başkanları toplantısı düzenleyecek. Bu toplantı 31 Mart seçimlerinin ardından yapılacak ilk il başkanları toplantısı olmasından dolayı kritik öneme sahip. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Yarın yapılacak toplantıda, öncelik olarak koltuğu boş olan illere asaleten başkan atanmasının yanı sıra İstanbul ve Ankara gibi bazı illerin yönetimlerinin değişmesi öngörülüyor.

AK Parti'de değişim süreci için ilk zirve yarın! Ankara ve İstanbul il yönetimlerinin değişmesi bekleniyor

OY KAYBININ SEBEPLERİ ARAŞTIRILIYOR

2019 yerel seçiminde Türkiye genelinde oyların yüzde 44,33'ünü alan AK Parti'nin 2024 mahalli idareler seçimindeki toplam oy oranı 35,49'a düştü. Türkiye genelinde tarihinde ilk kez 2'nci parti konumuna gerileyen AK Parti'de sonuçların nedenleri de araştırılıyor. Düzenlenecek olan il başkanları toplantısında şehir şehir oy kaybının sebepleri de istişare edilecek.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul AK Parti Ankara Politika Haberler

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Yorumlar (14)

Mevlüt Türe:

Güle güle size yolunuz açık olsun .Gidinde şam a vali olun.

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MUHALİFE BAŞKAN:

Ali Koç'un biri de bu. Kendinde hata aramıyor hiç hep kelle alıyor.

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Sedat Açıkgöz:

tam tesbit

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kılıç:

sayın cumhurbaşkanının bakanlarla ilgili de enazından bir anket çalışamsı yaparak halkın ne kadarının bakan ve çalışmalarından memnun olduğunu görmesini isterim. özellikle kariyerime sebep olacak olsa bile diye konuşabilen milli eğitim balanı ile ilgili a nketi kesinlikle yapması gerekir ki zira 18 milyon aileye dokunmaktadır

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SMMM:

OLUR MU YA SEN BAŞKANDAN DAHA MI İYİ BİLECEKSİN AAAA OTUR YERİNE ! :)

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yanıt0
Sedat Açıkgöz:

il yönetimleri değişince ekonomi hemen düzelir.

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ARSLANOĞLU Hakan:

Yarınlar hep güzel olacak dediler ama bugünlerde dünün yarınları değil mi? ne zaman güzel bir Ülke olup mutlu, huzur dolu ekonomisi düzelmiş, Tüm sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmiş günlerine kavuşacağız.

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Yıldırım YILDIZ:

Yönetimlerinin değil tüm yöneticilerinin değişmesi lazım kibir , görmemezlik almış başını gitmiş.

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masteng aston:

23 yil sonunda hersey defalarca degisti...bende şöforu degistirin muavinler yeterince degisti.

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Kamil Akar:

ev kiraları hayat pahalılığı başka bişey yok

5
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