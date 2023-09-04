AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş: İstihdam konusu çözüme kavuşacak

AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, istihdam konusunun kamu alımları ve özel sektörün hayata geçireceği iş sahalarıyla büyük ölçüde çözüme kavuşacağını söyledi.

AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, milletvekilliğinin ilk 100 günündeki çalışmalarını anlattı.

Milletvekili Ateş, Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında milletvekili seçilmesinden itibaren yaptığı çalışmalarını anlattı.

İlk olarak istihdam konusuna değinen Milletvekili Ateş, Bayburt'ta var olan işsizlik probleminin farkında olduklarını belirterek, söz konusu problemin ortadan kalkması için gerekli tedbirlerin alınmaya başlandığını söyledi.

Ateş: "Memleketimizde yaşanan en büyük sorunun istihdam konusu olduğunu biliyoruz. İleriye dönük kalıcı ve işgücü niteliğinin yüksek olduğu, var olan potansiyelimizin verimli ve etkin kullanıldığı, ilk etapta bölgesel daha sonra ülke çapında rekabete uyumlu ve genel çalışma standartlarında çalışma şeklinin esas olduğu ve kapasitemiz çerçevesinde hayata geçen sektörlerin faaliyetlerini programlı bir şekilde yürüten bir işgücü piyasasını hayata geçirme konusunda kararlıyız." dedi.

Bu dönemde kamu alımlarının da olacağına değinen Milletvekili Ateş, 200 kişinin geçici barınma ihtiyacını karşılayacak kapasitede tasarlanan Göçmen Geri Gönderme Merkezinin bir ay içerisinde hayata geçeceğini açıkladı. Arpalı beldesinde inşası devam eden askeri yerleşkeye var olan askeri kışlanın da taşınabileceğini ifade eden Ateş, ayrıca bu alana bir Tugay konuşlanmasının da düşünüldüğünü belirtti. Yerleşkenin bu zor zamanda 550 milyon gibi bir rakamla ilk etabının tamamlandığını açıklayan Ateş, "Komando taburu inşaatı, karargah binası, kafeteryalar ve koordinasyon binası gibi önemli çalışmalar tamamlandı. Yerleşke bittiğinde şehrimize istihdam konusunda önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde kemoterapi ünitesinin açılışına katılan Milletvekili Ateş, anjiyo operasyonu için çevre illere mahkumiyeti kaldıracak olan Kardiyoloji ünitesinin ihalesinin yapıldığını ifade ederek, Bayburt Devlet Hastanesi'ne yeni bir bölümün daha açılacağının da müjdesini verdi. Ateş, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Bayburt'a Fizik Tedavi Bölümü'nü kazandırdıklarını ve bu yeni bölüm için eski hastanenin planlandığını söyledi. Sağlık alanında yapılan çalışmalara değinen Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş açıklamasında şunları kaydetti: "Yeni doktor atamaları ile hastanemizdeki uzman doktor açığını kapatıyoruz. Kemoterapi ünitemizin açılışını gerçekleştirdik. Kardiyoloji ünitesi ihalesi yapıldı. Faaliyet için gün sayıyoruz. Fizik tedavi ünitesi onayı alındı. Eski hastanemiz bina içlerinde ve bahçesinde yapılacak yenilikler ile Fizik Tedavi Ünitesi olarak hizmet vermeye devam edecek. Hastanenin yol ve park sorunu en kısa sürede giderilecek. Havalimanının açılması ile birlikte başka şehirlerden hastaların şehrimizde tedavi olacaklarını düşünüyorum. Hastanemizi dışarıdan hasta kabul edebilecek bir hastane haline getireceğiz. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde yeni görevlendirmeler yaptık. Yeni düzenlemeler ile daha kapsamlı ve hızlı hizmet verebilecek."

Ulaşılabilirlikte ilk 30 il içerisinde yer alan Bayburt'un, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı gibi hayata geçecek olan ulaşım çalışmalarıyla daha da üst sıralara çıkacağına vurgu yapan Milletvekili Ateş, "Bayburt'un bölgedeki konumu ulaşılabilir. Bugün çevre illerimizin turizm potansiyelini görüyoruz. Erzurum, Trabzon ve Rize ilimiz geçen yıl 1 milyonun üzerinde turist ağırladı. Memleketimizin kültürel ve doğal zenginlikleri turizm çeşitliliği noktasında istenilen düzeyde. Alt yapı ve tanıtım noktasında çeşitli dokunuşlarla bu alana ivme kazandırırsak, bölgemizde var olan turizm pastasından biz de payımızı almış oluruz." dedi. - BAYBURT