AK Parti Bartın'da henüz belediye başkan adayı başvurusu yok

AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, Bartın'da il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için henüz bir aday başvurunun olmadığını açıkladı. Arslan, 3 dönem kuralı, ortak aday gibi merak edilen sorulara da cevap veren Arslan, tarihi bir hedefi gerçekleştirmek istediklerini de kaydetti.

Ak Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, Bartın'da il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için henüz bir aday başvurunun olmadığını açıkladı. Arslan, 3 dönem kuralı, ortak aday gibi merak edilen sorulara da cevap veren Arslan, tarihi bir hedefi gerçekleştirmek istediklerini de kaydetti.

Ak Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, parti binasında düzenlediği basın toplantısında yol haritasını açıklayarak, gazetecilerin ortak aday, 3 dönem kuralı, başvuru sayısı gibi konulardaki sorularına da cevap verdi. Aday adaylığı başvuru sürecinin 2 Aralık Çarşamba gününe kadar uzatıldığını hatırlatan Arslan, başvuruların tamamlanmasının ardından ise temayül yoklamalarının yapılacağını ifade etti. Tarihi bir hedefi gerçekleştirmek istediklerini belirten Arslan, "26 Aralık Pazar günü inşallah il ve ilçe belediyeleri ile ilgili temayül yoklamasını yapacağız. Tabii yerel seçimler önemli. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bartın'ımızda da, maksimum sayıda belediyeyi almak istiyoruz. Bartın'da il belediyesi ile beraber 8 belediyemiz var. 3'ü ilçe, 4'ü belde belediyesi. Hedefimiz bu süreçte tüm teşkilatlarımızla birlikte çok çalışarak, Bartın'ımızda 8'de 8 yapmak istiyoruz. Hedefimiz bu, başarılı olacağımızı da düşünüyorum. Ayrıca 21 yıllık AK Parti iktidarında Bartın il belediyesi, AK belediyecilik ile tanışmadı. İnşallah bu sefer AK Partili belediye başkan adayımız, başkanlığını kazanacaktır. Bartın il belediye başkanlarına bugüne kadar yapılanlar için teşekkür ediyoruz. Yapılamayan büyük projeleri de hayata geçirmek en büyük idealimiz olacaktır" dedi.

"AK Partili belediye başkanlarını tekrar göreve getirmek için canla başla çalışacağız"

Arslan, "Kurucaşile ve Ulus ilçeleri AK Parti'de. Amasra ilçemizde de, önceki dönem kısa bir süreliğine CHP'den bize geçmişti. İnşallah bu sefer sandıkta ipi göğüslemek istiyoruz. Amasra'da inşallah AK Partili belediye başkanımızı göreve getirerek, büyük projelere imza atmak istiyoruz. Beldelerimizden Kozcağız ve Abtipaşa beldeleri AK Parti'mizde. Hasankadı ve Kumluca beldeleri ise MHP'de. İnşallah hem Hasankadı, hem de Kumluca beldelerinde tekrar AK Partili belediye başkanlarını tekrar göreve getirmek için canla başla çalışacağız. Bu bir yarış, bir süreç. Bu sürecin, yarışın centilmence geçmesini, medeni çerçevede geçmesini temenni ediyorum, tüm siyasi rakiplerimize de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Ortak aday konusu bu ayın sonuna kadar netleşir"

Arslan, Bartın'da Cumhur ittifakının ortak aday çıkarması konusundaki beklentilerle ilgili soruya ise, "İttifak ile ilgili hem MHP'de, AK Parti'de komisyonlar çalışıyor. Bir ittifak söz konusu ancak şuan sınırları çizilmiş değil. 2019 seçimleri gösterge olabilir mi? Somut bilgi yok. Büyükşehirlerde yapılmıştı. Diğer 50 ilde ve ilçe ve beldelerde 'kesin var yada yok' diyemiyoruz. Bu süreç bu ayın sonuna kadar netleşir diye düşünüyorum" cevabını verdi.

"Belediye başkan adaylığı için henüz başvuru yok"

Arslan, şu ana kadar henüz belediye başkan adaylığı için yapılmış bir başvuru olmadığını açıklayarak, "Başvuruyu düşünen arkadaşlarımız var. Henüz il, ilçe, belde belediye başkan adaylığı için bize ulaşan bir başvuru yok. Ama olacaktır. Bekliyoruz. Bizimle görüşenler var. Önümüzdeki hafta başında başvuruların başlayacağını düşünüyorum. Bugün itibariyle e başvuru yoluyla da belediye başkan adaylığı konusunda başvuru yapan yok" ifadelerini kullandı.

3 dönem kuralına takılanlar

Arslan, 3 dönem kuralı uygulanması halinde 3 dönemdir belediye başkanlığı görevinde olan Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın ile 4 dönemdir belediye başkanlığı yapan Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez'in takılabileceğini söyledi. 2019 yerel seçimlerinde 3 dönem kuralı uygulandığı Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez'in kural dışında bırakıldığını hatırlatan İl Başkanı Arslan, bu konuda kararın AK Parti Genel Merkezi tarafından verileceğini kaydederek, "Türkiye genelinde gerek büyükşehir belediyelerinde gerek il belediyelerinde 3 dönem kuralına takılan bir belediyemiz yok. Bartın'da Kurucaşile ve Abtipaşa Belediye başkanlarımız için bu 3 dönem kuralına takılıyor. Her iki belediye başkanımız da, diğerleri gibi büyük işler yaptılar. Haklarını kimse ödeyemez ve yiyemez. Bu bir süreç bekleyip göreceğiz. Kararı Genel Merkezimiz verecek. Bu da aday listelerinin seçim kuruluna verildiği gün net bir şekilde belli olur. Abdipaşa Belediye Başkanımız Yaşar bey, 4 dönemdir belediye başkanlığı yapıyor. Aslında 3 dönem kuralına 2019'da da takılıyordu. O zaman bir istisna uygulanmış. Bu gün itibariyle bu konuda net bir şey diyemem. Netleşince gerekli açıklamayı da yine genel merkezimiz yapacaktır" diye konuştu. - BARTIN