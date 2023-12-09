AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a kentsel dönüşüm projesiyle ilgili bomba suçlamalar

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mamak'ta senelerdir bitirilmeyen ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen kentsel dönüşüm projeleri hakkında konuştu. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetimine eleştiri getiren Özcan, "Protokoller usulsüz, işler ihalesiz adrese teslim, yapı ruhsatları da sahte. Sayın Yavaş maskeli balo buraya kadar" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mamak'ta bitmeyen ve usulsüzlük iddiaları gündemden düşmeyen kentsel dönüşümlerle ilgili açıklamalarda bulundu. ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösteren Özcan, "Üzgünüm Sayın Yavaş, maskeli balo buraya kadar" dedi.

YAVAŞ'I TAMAMLANMAYAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ÜZERİNDEN ELEŞTİRDİ

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Belediye iştiraki olan PORTAŞ arasında yaptığınız yapım protokollerinin usulsüzlükle düzenlendiğini belirterek Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Özcan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Mansur Yavaş yaparsa böyle yapar! Mamak kentsel dönüşümde;

Protokoller USULSÜZ

İşler İHALESİZ ADRESE TESLİM

Bir belediye, kendi şirketine SAHTECİLİKLE YAPI RUHSATI DÜZENLER Mİ?

YAPI RUHSATLARI DA SAHTE

Sayın @mansuryavas06; susarak, saklanarak gerçek yüzünüzü gizleyebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Yine cevap vermeyeceksiniz. Çünkü en iyi yapabildiğiniz şey bu Sayın @mansuryavas06 Bundan tam 5 yıl önce sözler verdiniz. "Mamak kentsel dönüşümü bitireceğiz" dediniz. En son 18 Kasım 2021'de "Mamak Kentsel Dönüşümü 2 yıl içinde tamamlayacağız" demiştiniz. ERTELENEN VAADLER, TUTULMAYAN SÖZLER, YALANLAR VE ALGI OPERASYONLARI İLE İNSANLARIMIZI ALDATTINIZ! Üzgünüm Sayın @mansuryavas06 maskeli balo buraya kadar…

"SAHTE İMZALARLA YAPI RUHSATLARI DÜZENLEDİNİZ"

1- @ankarabld ile PORTAŞ arasında yaptığınız yapım protokollerini usulsüzlükle düzenlediniz. Meclis yetkisini gasp ettiniz. İhale ile yapılması gereken işleri, denetimden kaçırarak Portaş A.Ş'ye devrettiniz. Mahkeme kararı ile protokol iptal edildi.

2- Sonra kentsel dönüşüm kapsamındaki inşaatlar için YAPI RUHSATLARINI DÜZENLERKEN EVRAKTA SAHTECİLİK YAPTINIZ! SAHTE İMZALARLA YAPI RUHSATLARI DÜZENLEDİNİZ. YİNE YAKALANDINIZ.SAKIN OLA ÖRTBAS ETMEYİ DENEMEYİN.

3- PORTAŞ'TA İHALEDEN KAÇINDINIZ! SATINALMALARI KAMUOYUNDAN SAKLADINIZ! BÖLDÜNÜZ, PARÇALADINIZ VE DAĞITTINIZ!

Firmalara bakıyoruz; 2020 ve 2021'de açılan firmalar, 2022'de hisse devri yapılan firmalar… Örnek; AYNI FİRMAYA 19 GÜN İÇİNDE TOPLAM 200 MİLYON TL İŞİ ÜÇ PARÇA HALİNDE NASIL PASLADINIZ? ANKARA'DA FİRMA MI KALMADI DA SAMSUN'DAN ŞEHRİMİZE MİSAFİR GETİRDİĞİNİZ KİŞİLERİN YENİ AÇTIĞI FİRMALARA İHALESİZ İŞLER VERDİNİZ.

Sayın Yavaş "İhaleleri canlı yayınladık" diyorsunuz ya; Portaş'ın milyarlarca liralık satın almalarının görüntülerini kamuoyuyla bir paylaşsanız da Ankara halkı da seyretse! Dilerseniz yine cevap veremeyip bu paylaşımı dava da edebilirsiniz. Algı operasyonlarınıza hizmet edebilir. Kolay gelsin pazar ol. Gerçekler ortaya çıktı, #MaskeDüştü"