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AK Parti Altındağ Kadın Kolları Başkanı Akçadağ: "Çocuklar toplumların ortak umudu, aydınlık yarınların güvencesi"

AK Parti Altındağ Kadın Kolları Başkanı Akçadağ:
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AK Parti Altındağ Kadın Kolları Başkanı ve Meclis Üyesi Demet Akçadağ, "Çocuklar toplumların ortak umudu, aydınlık yarınların güvencesi, barış, sevgi ve kardeşliğin temsilcilerisiniz" dedi.

Ak Parti Altındağ Kadın Kolları Başkanı ve Meclis Üyesi Demet Akçadağ, "Çocuklar toplumların ortak umudu, aydınlık yarınların güvencesi, barış, sevgi ve kardeşliğin temsilcilerisiniz" dedi.

Şehit Onur Doğan İlkokulu tarafından düzenlenen 'Dünya Çocuk Hakları Günü' etkinliği, AK Parti Altındağ Kadın Kolları Başkanı ve Meclis Üyesi Demet Akçadağ ile AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir'in katılımıyla gerçekleştirildi. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar şiirler okuyarak, şarkılar söyledi.

"Gazze'de okul yok, çünkü çocuk yok"

Etkinlikte konuşan Akçadağ, Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 20 Kasım 1998 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildiğini hatırlattı. Türkiye'nin de sözleşmeyi imzalayan ilk ülkelerden birisi oluğunun altını çizen Akçadağ, "Milletler Genel kurulu kabul edilen sözleşmeye karşı İsrail'in bir yılı aşkın süredir soykırım yaptığı Gazze'de çocuklar en temel haklarından mahrum bırakılmıştır. Gazze'de okul yok, çünkü çocuk yok. Geleceğimizin teminatı ve en değerli varlığımız olan çocuklarımız ülkemizin ve dünyamızın geleceğine damga vuracak güçte ve kararlılıktadır. Gülen yüzleri, sevinçle parlayan gözleri, her zaman sevgiye açık tertemiz yürekleri ile siz çocuklar toplumların ortak umudu, aydınlık yarınların güvencesi, barış, sevgi ve kardeşliğin temsilcilerisiniz. Bu duygu ve düşüncelerle çok daha huzurlu ve mutlu bir geleceğe sahip olma umuduyla bütün çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, Dünya Çocuk Hakları Gününüzü kutluyorum" diye konuştu.

"Batılı ülkeler üç maymunu oynuyorlar"

İnsan hakları gibi çocuk haklarının da evrensel ve ayrım gözetmeksizin dünyadaki tüm çocukların hakkı olduğuun vurgulayan Aydemir, "Ne yazık ki, bugün hala dünyanın pek çok yerinde çocuklar yalnızca haklarından değil, yaşamdan da mahrum bırakılıyorlar. Yaşanan acıların önüne geçme gücü bulunan Batılı ülkeler, bırakın çocukların haklarını hatırlamayı, yaşanan katliamlara karşı üç maymunu oynuyorlar. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uyguladığı vahşi saldırılar, bizlere çocuk haklarının da temel insan hakları gibi nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha göstermiştir. Yıkılan evler, yerle bir olan okullar ve masum çocukların gülüşlerini çalan bombalarla Gazze'de sadece binalar değil, bir neslin umutları da enkaz altında kalmıştır. Bakın, pek çok devlet liderinin Gazze'deki katliama kayıtsız ve sessiz kaldığı bir ortamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan mazlumların sesi olmuştur. Bu vesileyle tekrar ifade etmek isterim ki Filistinli çocuklar yalnız değildir ve Türkiye bu acıya asla kayıtsız kalmayacaktır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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