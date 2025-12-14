Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, kadına yönelik şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesinden taviz vermediklerini ve vermeyeceklerini belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde AK Parti milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesi üzerindeki konuşmasında, deprem konutlarını söz verdikleri tarihte teslim ettiklerini belirtti.

Yaşlı, kadın, çocuk ayrımı yapmadan sosyal anlamda refah seviyesinin artırılması için dönüşümler gerçekleştirildiğini dile getiren Öncü, engellilerin kamu görevinde yer aldığını ifade etti.

Öncü, şöyle konuştu:

"Devlet memuru olarak çalışan, aynı zamanda engelli annesi olan kadınların çalışma hayatını kolaylaştırmak için yarı zamanlı çalışmayı ve erken emekliliği getirdik. Kamu kurumlarında 15 bin çocuğumuzun barınmasına hizmet ediyoruz. 10 bin çocuğumuzun koruyucu aileye kavuşmasını sağladık. Kamuda kalmış 65 bin çocuğumuzun istihdamını sağladık. Adımız ak, alnımız ak, milletimiz için sonuna kadar çalışacağız."

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, ailenin en güçlü kurum olduğunu vurguladı.

Bütçenin sokaktan ve sahadan kopuk olmadığının altını çizen Erdoğan, bütçenin kadını güçlendirecek şekilde hazırlandığını dile getirdi.

Erdoğan, devletin kadınların yanında dimdik durduğuna, somut verilerin hukukun işlediğini ortaya koyduğunu belirtti.

Kadına yönelik şiddet konusunda cezasızlık algısı yürütüldüğünü söyleyen Erdoğan, şiddet suçlarında cezaların artırıldığını aktardı.

Kadına yönelik kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni sayılan katalog suçlar arasına alındığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Veriler, 'Fail kaçıyor, ceza uygulanmıyor' şeklindeki cezasızlık algısının gerçeği yansıtmadığını açıkça göstermektedir. Algıların köpürtülerek ve çarpıtılarak olguların önüne geçtiği zamanlardan geçiyoruz. Verilebilecek en ağır cezalar hüküm altına alındığı halde sahadaki çalışmalar toplumda cezasızlık algısının sürdüğünü göstermektedir. Bu durum, kadın cinayeti failinin ömür boyu hapse mahkum olduğu ve cezanın en ağır şartlarda infaz edildiği gerçeğinin zihinlerde net biçimde yerleşmediğini ortaya koymaktadır. Şiddet olayı geniş biçimde yer bulurken, failin aldığı ceza, müebbet hükmü, ağırlaştırılmış infaz şartları haberin gölgesinde kalmaktadır."

"Kız çocukları için eğitimi tam erişilebilir hale getirdik"

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, kadının güçlenmesine bütçe ayrıldığını ifade etti.

Muhalefetin güçlü ailenin karşısında durduğuna işaret eden Keşir, iktidarları döneminde eğitimde fırsat eşitliğinin sağlandığını belirtti.

Yasakların tarihe gömüldüğünü vurgulayan Keşir, "Kız çocukları için eğitimi tam erişilebilir hale getirdik. Dün kız çocuklarını okul kapısında bekletenler, ikna odalarına mahkum edenler, bugün üniversitede kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkaran Recep Tayyip Erdoğan'a kadın haklarından bahsedemezler." değerlendirmesinde bulundu.

Keşir, kamuda kadın istihdamı oranının artırıldığını, "Öğretmen, doktor olamaz" diyerek kadınları ayrıştıranların da partileri hakkında konuşamayacağına dikkati çekti.

CHP'yi eleştiren Keşir, "28 Şubat ruhu iliklerinize işlemiş. 28 Şubat'ın, nefret, ayrımcı ruhu iliklerinize işlemiş. Moda olanı model zannedenler, LGBT propagandasını çağdaşlık zannedenler, sosyal devleti hiç bilmeyenler gelip bize ahkam kesmesin." şeklinde konuştu.

"Önemli mesafeler aldık"

AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmasında, her gelişimin okulla başlayacağına işaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığının milletin bekasına hizmet ettiğini vurgulayan Çelebi, iktidarlarının okulları bütçede en ön sıraya yerleştirdiğini dile getirdi.

Öğretmen sayısının yüzde 132 artırıldığını aktaran Çelebi, eğitim alanında yapılanları anlattı.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarıldığını hatırlatarak, kariyer basamaklarının tanımlandığını dile getirdi.

Tüm okulların aynı zamanda bir sosyal tesis haline getirildiğini aktaran Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimin önündeki engelleri kaldırdık. Artık kat sayı bariyerleri, okullarda kılık kıyafet tartışmaları yok. Mesleki eğitimden din eğitimine, ortaöğretimden temel eğitime hepsinde önemli mesafeler aldık. MESEM'lerle ilgili cümleleri duyunca hayretler içinde kalıyorum. Öğrencilerimiz hem lise mezunu oluyor, hem ustalık belgesi alıyor."

"Akademik soykırım yapıldı"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, 100 stratejik alanda 2 bin doktora programının önemli olduğunu vurguladı.

Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) kontenjanları azaltma politikasından vazgeçmemesi gerektiğini ifade eden Maviş, üniversitelerde önemli gelişmeler yaşandığını vurguladı.

Maviş, 28 Şubat sürecinde yaşananları anımsatarak, "Üniversitelerimizde demokratik dönüşümü biz yaptık. Başörtüsü zulmüne biz son verdik. Cadı avı gibi başörtülü öğrenciler soruşturmalara, disiplin cezalarına, ihraçlara maruz kaldı, akademik soykırım yapıldı. İnançları, yaşam tarzları nedeniyle doçentlikleri verilmeyen bilim insanlarımız oldu." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, partisinin, kendi döneminden önceki bütün yanlışları ortadan kaldırdığını söyledi.

Herkese hizmet ve hürmet siyasetini benimsediklerini ifade eden Karslı, üniversitelerin ülke genelinde yaygınlaştırıldığını anımsattı.

Üniversitelerin açılmasının "İsraf olarak" nitelendirildiğine işaret eden Karslı, yapılan çalışmalarla Türkiye'nin en fazla bilimsel makale yayımlayan ülkeler arasında 14'üncü sıraya yükseldiğini belirtti.

Karslı, kadını baş tacı yaptıklarını, kız çocuklarının okullaşma oranının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkarıldığını kaydetti.

"Aile kurumunun korunmasını temel sorumluluk gördük"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin, sosyal devlet perspektifinin göstergesi olduğunu söyledi.

İktidarları döneminde kadının, siyasi ve sosyal hayatta özne haline geldiğinin altını çizen Ercan, kadına yönelik şiddetin dünyanın acil çözülmesi gereken sorunlardan biri olduğunu vurguladı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele ettiklerini belirten Ercan, bu konuda uluslararası standartları aşan güçlü bir altyapı oluşturulduğunu dile getirdi.

Ercan, hazırlanan ve uygulanan eylem planlarının kadına yönelik şiddetle mücadeleyi koordine ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütüne göre küresel şiddet oranı yüzde 27, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansının verilerine göre Avrupa'da oran yüzde 13,5 iken Türkiye'de ise bu oran yüzde 12,8'dir. Bu sonuç, ülkemizin attığı adımların etkisini ve doğru yönde ilerlediğimizi göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da vurguladığı gibi, bu meselede sıfır tolerans ilkesinden asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. 23 yıldır kadınların güçlendirilmesiyle birlikte aile kurumunun korunmasını da temel sorumluluk gördük. Sadece bu yılı değil gelecek 10 yılı Aile Yılı ilan ettik."

Ercan, AK Parti Kadın Kolları olarak, Türkiye Yüzyılında değişen ve gelişen Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.