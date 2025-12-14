Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler ve Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde MHP'li milletvekilleri söz aldı.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, güçlü ailenin güçlü millet ve devletin temeli olduğunu, aile kurumunun "geniş aileden çekirdek aileye dönüşüm" ve "boşanmalardaki artış" gibi yapısal sorunlarla karşılaştığını belirtti.

Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan kadınların kurumsal çocuk bakımı konusunda desteklenerek kayıtlı istihdama katılmalarının sağlanması gerektiğini vurgulayan Yılık, "MHP olarak net biçimde tanımlanacak bir asgari refah düzeyinin altında kalan tüm hanelere gelir desteği sağlanmasını gerekli görüyoruz." dedi.

Yılık, çocukların okula devamını sağlamak için her ilde oluşturulan çocuk koruma mobil ekiplerini çok önemli olarak nitelendirerek, "MHP olarak çocuğun yüksek yararını esas alan, sağlığını ve esenliğini güvence altına alan, gelişimini ve potansiyeli destekleyen milli bir çocuk politikasının hayata geçirilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, engellilerin toplumun kendilerine emaneti olduğunu, engellilerin toplumsal hayata tam ve eşit katılımında önemli bir yol katedildiğini söyleyerek, bu alanda atılan her adımı destekleyeceklerini dile getirdi.

Zırhlıoğlu, terörle mücadele sırasında yaralanan ancak derece şartları nedeniyle hak kaybına uğrayan gazilerin mağduriyetlerinin giderilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, bağımlılıkla mücadelenin devletin kararlılığı ve toplumun dayanışmasını buluşturan çok katmanlı bir seferberlik gerektirdiğini söyledi.

Ersoy, "Koruyucu aileliğin yaygınlaştırılması, okul sonrası sanat, spor programlarının artırılması, dijital, zararlı içeriklere yönelik koruyucu tedbirlerin geliştirilmesi de çocukların üstün yararı açısından önemlidir." sözlerini sarf etti.

Milletin baş tacı olan şehit aileleri ve gazilerin bu bütçenin en müstesna başlıklarından biri olduğunu dile getiren Ersoy, "Şehit yetimlerine tam iş hakkı verilmesi, gazilerimize ikinci istihdam hakkının tanınması, yaralanmasına rağmen mevzuat gereği gazi sayılmayan kardeşlerimize gazilik unvanı verilmesi, ÖTV'siz araç hakkının gazilere de tanınması ve TBMM'de şehit ve gaziler için özel bir ihtisas komisyonu kurulması MHP'nin güçlü bir şekilde savunduğu önerilerdir." ifadesini kullandı.

"Eğitim meselesi, aynı zamanda adalet meselesidir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, eğitimin, devletin ve milletin en önemli meselesi olduğunu bildirdi.

Eğitimin bir milletin istikbalini hazırlama sanatı olduğunu, zahmetli ve mesuliyetli bir sanat olduğunu hatırlatan Topsakal, yanlış icra edilmesi halinde bedelinin yıllar sonra ödendiğini, doğru icra edilmesi halinde neticesinin nesiller boyunca hissedildiğini kaydetti.

Topsakal, "Eğitim meselesi, aynı zamanda adalet meselesidir. Herkesin eğitimden eşit payı alabilmesidir. O zaman özel okul meselesini neden devamlı surette gündemde tuttuğumu anlayabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimi kökleri mazide, hedefi istikbalde bir inşa faaliyeti olarak nitelendiren belirten Topsakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bu Meclis'te eğitim konuşulurken asıl sormamız gereken şudur: 'Biz nasıl bir insan istiyoruz? Nasıl bir gençlik hayal ediyoruz? Kendi tarihini bilen ama geleceğe kapalı olmayan, çağın ilmini takip eden ama köksüzleşmeyen, hür düşünen ama sorumluluk taşıyan bir nesil mi yoksa yalnızca sınav kazanan ama yönünü kaybetmiş kalabalıklar mı? Bu sorulara samimiyetle cevap vermeden yapılacak her düzenleme, eksik kalacaktır. Eğitimde temel gayemiz, Türk milletine mensup olmanın gururunu ve şuurunu taşıyan, bu toprakların manevi ve kültürel değerleriyle yoğrulan, düşünen, anlayan, muhakeme eden ve karşılaştığı meseleleri sağduyu ile çözebilen nesiller yetiştirmektir. Bizler, gençlerimizin yalnızca bilgiyle donanmış olmasını değil, aynı zamanda sorumluluk sahibi, toplumuna karşı duyarlı, yeniliklere karşı açık ve gelişen dünyayı okuyabilen bireyler olmasını hedefliyoruz."

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, milli eğitimin, bir çocuğun hayata nasıl bakacağını, insanlarla nasıl ilişki kuracağını, doğruyu yanlışı nasıl ayırt edeceğini belirleyen en temel alan olduğuna dikkati çekti.

Taytak, "MHP olarak, çocuklarımızı ve milli değerlerimizi tehdit eden dijital karmaşaya karşı sessiz kalmıyoruz, dijital alanın denetimi ve güvenli hale getirilmesi yönünde hazırladığımız kanun teklifleriyle bu hayati meseleye sahip çıkıyor, öncülük ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Dijital mecranın, milli ve manevi değerleri hedef alan, çocukların ahlaki ve psikolojik yapısını yozlaştıran bir küresel kuşatma aracı haline geldiğini anlatan Taytak, "Bu kuşatmayı yaracak adımlar atmak devlet olmanın gereği ve milli bekamızın zorunluluğudur. Bu kararlılıkla, tüm siyasi partilerin bu zorunluluğa ortak olması, çocuklarımızın geleceğini güvence altına almanın tek yoludur. Gelin, siyasi görüşlerimizi bir kenara bırakalım. Çocuklarımızın psikolojik ve fiziksel sağlığını, güvenliğini ve geleceğini birlikte koruyalım." görüşünü paylaştı.