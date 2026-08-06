Bakan Göktaş: 22,5 Milyar Lira Doğum Yardımı Ödendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelinde bugüne kadar 22,5 milyar liralık doğum yardımı ödemesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Göktaş, Ağrı Valiliğini ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, kentte yürütülen çalışmaları değerlendirip ihtiyaçları tespit ettiklerini söyledi.

Bakanlık olarak Ağrı'da önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Göktaş, "Son 24 yılda sadece Ağrı'ya Bakanlık olarak 28,2 milyar liralık yatırım ve destek hizmetlerimiz oldu. 19 kuruluşumuzla beraber, çocuk, engelli, yaşlı ve kadına yönelik pek çok kuruluşumuzla beraber özellikle Ağrılı kardeşlerimize hizmet götürüyoruz." diye konuştu.

Göktaş, Ağrı'da 12 Aile Destek Merkezi ile 6 Sosyal Hizmet Merkezi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sosyal Hizmet Merkezi ve hizmetlerimizi doğrudan vatandaşlarımıza götürme noktasında Ağrı kapasite olarak iyi bir durumda. Ağrı'da 2 bin 689 çocuğa Sosyal Ekonomik Destek sağlıyoruz. Bu kapsamda sadece 2026'da ocaktan bugüne 151,5 milyon lira kaynak aktardık. Evde bakım bizler için en önemli kalemlerimizden bir tanesi. 2006'da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yaşlısına, engellilerine evinde bakan ailelerimize destek kapsamında çıktığımız bu destek projemizde, şu anda Ağrı'da 4 bin 845 kişiye evde bakım yardımı gerçekleştiriyoruz. Aylık 15 bin 755 lira olmak suretiyle sadece 2026'da bu kalemde 399,6 milyon liralık kaynak aktardık. Ulusal Vefa Programı'mızla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla evinde ihtiyaçlarını gidermek adına yaşlı ve engelli, 1680 hanemize, temizlik ve farklı ihtiyaçlarını yerinde gerçekleştirecek ve destekleyecek projelerle destek oluyoruz."

"Yuva kurmak isteyen her gencimizin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen seneyi "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında pek çok çalışmayı hayata geçirdik. 51'i Ağrı'da olmak üzere toplamda Türkiye genelinde 19 bin 67 etkinlik gerçekleştirdik. Aile Yılı'nda önemli iki çalışmayı başlatmıştık. Birincisi, evlenecek gençlere destek sunduğumuz kredi. Aile ve Gençlik Fonu'na Türkiye genelinde 297 bin 488 çiftimiz başvurdu. Ağrı'da 1934 gencimizi evlilik yolculuğunda bu proje kapsamında sıfır faizle destekledik. Bugüne kadar 1934 Ağrılı gencimizin yuva kurmasına destek olduk. Bu projeden evlenen çiftlerimizin 201'inin kredisini 12 ay erteledik. 4 çiftimizin de kredisini tamamen hibe ettik. Bu krediye başvuran çiftlerimiz, 18-29 yaş arasında olmak kaydıyla, 4 yıllık sıfır faizli, 2 yıl geri ödemesiz bir kredi alıyor. Bugüne kadar sunduğumuz bütün desteklerimizle gençlerimizin yanında oluyoruz. Yuva kurmak isteyen her gencimizin de yanında olmayı sürdüreceğiz."

Göktaş, doğum yardımının önemine değinerek, "Bu kapsamda hibe alan çiftlerimizin de ikiz bebekleri olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Evlat sahibi olan her hanemizin, her ailemizin, her annemizin yanındayız. Bu kapsamda da Ağrı'da 11 bin 198 doğum yardımı desteği sunduk. Düzenli ödeme alan 7 bin 640 annemiz var. İkinci ve sonraki çocuğu olan her bir annemize de aylık bazda düzenli bir destek sunuyoruz. Ağrı'ya bu kapsamda 268 milyon liralık bir kaynak aktardık. Türkiye genelinde ise bugüne kadar 22,5 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, Vali Önder Bozkurt, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş ve beraberindekilerle "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna Tarihi ve Kültürel Gezi Projesi" kapsamında Çanakkale'ye gidecek gençlerle bir araya geldi.

Gençleri uğurladıktan sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, Vali Bozkurt ve beraberindekilerle bir araya gelerek, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Yıldız ve partililerle buluştu.

(Bitti)

Kaynak: AA