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Aile ve Gençlik Fonu Genişletilecek

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun genişletilmesine yönelik yakın zamanda yeni bir adım atacaklarını açıkladı. Bakan Göktaş, fonun bugüne kadar 12 bin 132 gencin başvurduğunu ve şartları yerine getiren 4 bine yakın çiftin krediden faydalandığını belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 12 bin 132 gencimiz başvurdu. Şartları yerine getiren 4 bine yakın çiftimiz, krediden faydalandı ve faydalanmaya devam edecek. Bunun yanı sıra Aile ve Gençlik Fonu'nun genişletilmesine yönelik yakın zamanda yeni bir adım atacağız. Bunu da yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'te geldi. Siirt Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Göktaş, Vali Kemal Kızılkaya ile görüşerek kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ziyarette Bakan Göktaş'a Siirt Milletvekili Mervan Gül, Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve MHP İl Başkanı Cengizhan Tükenmez de eşlik etti. Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

'BU YOLU, GÜZEL BİR İZ BIRAKMAK İÇİN YÜRÜYORUZ'

Burada partililerle bir araya gelen Göktaş, kadınların hak ettikleri tüm imkanlardan eşit faydalanabilmeleri için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bugün AK Parti'ye gönül vermiş fedakar Siirtlilerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kıymetli hanımefendinin selamlarını ve muhabbetleri iletmek istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, AK Parti davasına gönül verenler olarak sizler, bizler 23 yıl önce olduğu gibi yine aynı aşk ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bu yolu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin yarınlarına güzel bir iz bırakmak için yürüyoruz. Bu yolu kadın kollarından, gençlik kollarına, ana kademeden, mahalle teşkilatına ak davaya gönül veren sizlerle birlikte yürüyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesi doğrultusunda her geçen gün gücümüze güç katıyoruz. Bizim bugüne kadar uyguladığımız ve bundan sonra da uygulayacağımız çalışmalarımızın tek bir amacı var; o da 85 milyon vatandaşımızın refah içinde yaşamasına katkı sağlamak. Bu amaç doğrultusunda biz de bakanlık olarak 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' hedefimizle toplum kesimleriyle kucaklıyoruz. Öncelikle kültürümüzün ve değerlerimizin gelecek nesillere aktarıcısı olan aileyi merkeze alan bir anlayışla politikalarımızı belirliyor ve birer birer hayata geçiriyoruz. Kadınların hak ettikleri tüm imkanlardan eşit faydalanabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

'ŞARTLARDA BAZI KOLAŞTIRMALAR GETİRDİK'

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 12 bin 132 gencin başvurduğunu belirterek, "Sizlerin de bildiği gibi aile ve gençlik projemizi kıymetli milletvekillerimizin destekleri ile hayata geçirdik ve yeni dönem uygulamasına başladık. Yeni dönemde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlarımızla açtık ve başvuruları almaya başladık. Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 12 bin 132 gencimiz başvurdu. Şartları yerine getiren 4 bine yakın çiftimiz, krediden faydalandı ve faydalanmaya devam edecek. Diğer yandan bu fondan daha fazla genç çiftimizin yararlanabilmesi için de şartlarda bazı kolaylaştırmalar getirdik. Daha önce başvuru şartları arasında çiftlerimizin toplam gelirleri 2 asgari ücreti aşmaması şartı bulunuyordu. Şimdi de gelir kriterini kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkarıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açıyoruz. Bunun yanı sıra Aile ve Gençlik Fonu'nun genişletilmesine yönelik yakın zamanda yeni bir adım atacağız. Bunu da yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Eylül ayı için toplam 5,6 milyar lira tutarında yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladığımızı buradan duyurmak istiyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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