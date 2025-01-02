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DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
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Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti

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28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti bugün ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Heyetteki sürpriz isim Ahmet Türk'ün 40 dakika süren görüşmede Bahçeli'ye kehribar tespih hediye ettiği öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Bahçeli kayyum kararı sonrası Türk için övgü dolu sözler sarf etmiş ve "Kürt ağası" ifadelerini kullanmıştı.

İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bir araya gelen DEM Parti heyeti ziyaretlerine devam ediyor. Bugün saat 13.00 itibarıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen heyet daha sonra ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

40 dakika süren görüşme deyim yerindeyse ilklere sahne oldu. MHP lideri Bahçeli, parti genel başkanı olmamalarına rağmen DEM Parti'nin heyetinde yer alan isimler; İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Mardin Büyükşehir Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ü kapıda karşıladı.

Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPILMADI

Bahçeli görüşmenin sonunda kapıda karşıladığı heyetteki isimleri yine kapıya kadar uğurladı. Görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti

AHMET TÜRK'TEN BAHÇELİ'YE HEDİYE

Bahçeli'nin "Ağalık vasfına sahip bir insan" olarak nitelediği Ahmet Türk'ün görüşme sırasında MHP liderine kehribar tespih hediye ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in de içinde olduğu heyet, 28 Aralık'ta İmralı Adası'na giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıAli Tokgönül:

İdam ipi atan adama bakın ...Vay be , bunca vatan evladı boşuna mı ŞEHİT oldu ?

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Aklı menkıbeleri gitmiş. Yada güç uguruna yapacaklarının sınırı yok bahçelinin.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıSer_hat:

Yaw kayyum atadığınız adam değil mi bu.yok bu adam temiz ise niye kayyum atadınız.kirli ise siz kirli insanlarla kol kola yürüyorsunuz o zaman...

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıuyu doğal:

Ben bir kürt bireyi olarak sayın .devlet beye kürdün de türkün de gelin azizi olun liderleri olun sayın cumhurbaşkanımızla .beraber bizim bizden başka dostumuz yok ...

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Haber YorumlarıYunus emre Genç:

konuşun bakalım şimdi AKP ve MHP'liler bu duruma ne diyorsunuz???

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Haber YorumlarıDüsünür:

Anayasa degisiyor kolelik sistemi basliyor. ilkim kanumnu karbon ayak izini hayatimiza sokup yedigimiz icitigimiz seyahtlerimize kadar kisitlama gelecek. Tum partilerinde amaci budur

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Haber YorumlarıVatandaşın biri:

Vay be. Nereden nereye

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Haber YorumlarıTT:

Hiç boşuna heveslenmesinler, gerçek milliyetçiler gelince sayın öcalan yine bebek katili öcalan diye hitap edilecek... Halk herşeyi görüyor...

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Haber Yorumlarıtunaboylu:

Bir yerde okudum meclise bunları sokup milletin temsilcisi olarak milletvekili yapabilirlermiş eğer meclis konuşmasından sonra kürtlerin geleceği için parti kurdurup milletvekili yapıcaz mecliste kürtlerin haklarını savunucaz derlerse şaşırmayın. Kürtlerde uyanık olsun şuan arkasından gittiğiniz kişi sizi anında satacaktır tek derdi kürtlerin üstüne basıp kürtleri kullanarak yükselmektir. Yıllarca kürtleri kürt davası diyerek dağa çıkarttılar bu son bulmalı ama şehitlerimizin vebalini almayalım

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Adamın biri 10 yıl önce bir pkk lı ile telefonda görüşmüş bu gün bu adam hem görevden alınıp hep hapse atılmış fıkra bu kadar

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