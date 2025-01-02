Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti

İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bir araya gelen DEM Parti heyeti ziyaretlerine devam ediyor. Bugün saat 13.00 itibarıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen heyet daha sonra ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

40 dakika süren görüşme deyim yerindeyse ilklere sahne oldu. MHP lideri Bahçeli, parti genel başkanı olmamalarına rağmen DEM Parti'nin heyetinde yer alan isimler; İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Mardin Büyükşehir Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ü kapıda karşıladı.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPILMADI

Bahçeli görüşmenin sonunda kapıda karşıladığı heyetteki isimleri yine kapıya kadar uğurladı. Görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmadı.

AHMET TÜRK'TEN BAHÇELİ'YE HEDİYE

Bahçeli'nin "Ağalık vasfına sahip bir insan" olarak nitelediği Ahmet Türk'ün görüşme sırasında MHP liderine kehribar tespih hediye ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in de içinde olduğu heyet, 28 Aralık'ta İmralı Adası'na giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.