Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken "İmralı" çıkışı

Geçtiğimiz günlerde AK Parti konusunda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti- İmralı görüşmesine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısı ve DEM Parti-İmralı görüşmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ORTA DOĞU NE ZAMAN KARIŞSA MAĞDUR KÜRTLER OLUYOR"

Davutoğlu, Bahçeli'nin çağrısının ardından başlayan ve teröristbaşı Öcalan ile yapılan görüşme için "Bahçeli'nin karşı söylemleri güzel söylemler. Kardeşlikten bahsediyor. Önceki çözüm süreci başladığında silahların bırakılması konuşuluyordu. Stratejik bir hamleydi. Orta Doğu ne zaman karışsa mağdur Kürtler oluyor." dedi.

"BİR MAHKUMU TÜRKİYE'NİN SİYASİ TERCİHLERİ İÇİN KULLANMAK REZALETTİR"

"Bahçeli o zaman çözüm sürecine karşı çıkmıştı. Bahçeli ve Erdoğan bu dalgalanmada 'Kürtleri korumamız lazım. İsrail'in, ABD'nin oyununun parçası yapmamız lazım' dediyse doğru bir hamledir." diyen Davutoğlu, "Ama ikinci mektubu bir akademisyen 2019'da getirdi. Binali Yıldırım'ın desteklenmesi için. Durum böyleyse bir mahkumu Türkiye'nin siyasi tercihleri için kullanıyorsanız rezalettir." ifadelerini kullandı.

"İMRALI EV HAPSİNE ÇIKABİLİR"

"İmralı ev hapsine çıkabilir." diyen Davutoğlu, bu tür adımların atılabileceğini söyledi. Davutoğlu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşmasını övdüm, çok güzeldi. Devlet aynı zamanda Kürtlerin de devletidir. Bizim barıştırmaya ihtiyacımız var."

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti. Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

DEM PARTİ'DEN İMRALI BAŞVURUSU

26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Aralık'ta DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıklamıştı.

4,5 YIL SONRA İLK GÖRÜŞME

İmralı'ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 4,5 yıl sonra bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından DEM Partisi'nden yapılan açıklamada, sürecin başarısı için en önemli zeminin TBMM olduğu vurgulanmış "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk." denilmişti.