Üye Girişi
Haberler
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
İYİ Parti'de üst düzey istifa! "Umudum kalmadı" deyip bıraktı
DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Öcalan ile görüşen DEM Parti'den bir kritik ziyaret daha
ABD, DEAŞ'ı yeniden sahaya mı sürdü? Kanlı saldırılar sonrası olay iddia
ABD'yi kana bulayan saldırılarla ilgili bomba iddia
Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
Cenaze törenine damga vuran an

Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken "İmralı" çıkışı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili yürütülen süreç hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Bahçeli'nin karşı söylemleri güzel söylemler." diyen Davutoğlu "İmralı ev hapsine çıkabilir. Bu tür adımlar atılabilir. Devlet aynı zamanda Kürtlerin de devletidir. Bizim barıştırmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti konusunda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti- İmralı görüşmesine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısı ve DEM Parti-İmralı görüşmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ORTA DOĞU NE ZAMAN KARIŞSA MAĞDUR KÜRTLER OLUYOR"

Davutoğlu, Bahçeli'nin çağrısının ardından başlayan ve teröristbaşı Öcalan ile yapılan görüşme için "Bahçeli'nin karşı söylemleri güzel söylemler. Kardeşlikten bahsediyor. Önceki çözüm süreci başladığında silahların bırakılması konuşuluyordu. Stratejik bir hamleydi. Orta Doğu ne zaman karışsa mağdur Kürtler oluyor." dedi.

"BİR MAHKUMU TÜRKİYE'NİN SİYASİ TERCİHLERİ İÇİN KULLANMAK REZALETTİR"

"Bahçeli o zaman çözüm sürecine karşı çıkmıştı. Bahçeli ve Erdoğan bu dalgalanmada 'Kürtleri korumamız lazım. İsrail'in, ABD'nin oyununun parçası yapmamız lazım' dediyse doğru bir hamledir." diyen Davutoğlu, "Ama ikinci mektubu bir akademisyen 2019'da getirdi. Binali Yıldırım'ın desteklenmesi için. Durum böyleyse bir mahkumu Türkiye'nin siyasi tercihleri için kullanıyorsanız rezalettir." ifadelerini kullandı.

"İMRALI EV HAPSİNE ÇIKABİLİR"

"İmralı ev hapsine çıkabilir." diyen Davutoğlu, bu tür adımların atılabileceğini söyledi. Davutoğlu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşmasını övdüm, çok güzeldi. Devlet aynı zamanda Kürtlerin de devletidir. Bizim barıştırmaya ihtiyacımız var."

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti. Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

DEM PARTİ'DEN İMRALI BAŞVURUSU

26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Aralık'ta DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıklamıştı.

4,5 YIL SONRA İLK GÖRÜŞME

İmralı'ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 4,5 yıl sonra bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından DEM Partisi'nden yapılan açıklamada, sürecin başarısı için en önemli zeminin TBMM olduğu vurgulanmış "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk." denilmişti.

Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
img

İYİ Parti'de üst düzey istifa! "Umudum kalmadı" deyip bıraktı
img

"Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor"
img

Gece yarısı takımsız kaldı
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıseennu:

Son çare Bahçeliye yamanmak siyaset bu işte ikiyüzlülük.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

Allah’ını seversen sen sus ! Hendek barikat zamanında asker ve polise verdiğin talimatları hatırladıkça senin gölgeni dahi görmek istemiyorum Serok ! Sana hakkını helal etmeyen kaç şehit ailesi var bir bilsen ! Ahirette sualini nasıl vereceksin acaba !

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
Eski İstihbarat Daire Başkanı gözaltında
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Sibel Taşçıoğlu'ndan 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Takipçisinin 'Müslüman Noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Bahşiş alan kuryeden anlamlı hareket
Bahşiş alan kuryeden duygulandıran hareket
Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
İşte Arda'nın yeni takımı
Kocasını geliniyle suçüstü yakalayan kadın, çılgına döndü
Kocasını geliniyle suçüstü yakalayan kadın, çılgına döndü

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 2 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Zamlı maaş Ocak'ta mı Şubat'ta mı yatar? İnci Taneleri bu akşam var mı? 2 Ocak İnci Taneleri dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı? 2025 yemek ücreti ne kadar oldu? 2025 yemek kartı limiti kaç TL? Sabri Uzun kimdir, neden gözaltına alındı? Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un suçu nedir? DEM Parti ve Devlet Bahçeli ne zaman görüşecek? "Tango" kapandı mı, neden girilmiyor? Tango uygulamasına Türkiye'de erişim engeli geldi! Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 2 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum! Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, 83. bölümü ne zaman? 3 Ocak Cuma Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı? Bugün kandil mi? Regaip Kandili ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.