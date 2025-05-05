Ahmet Davutoğlu: Kişinin kimliğine bakmam, bir yolsuzluk varsa karşısındayım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar ve Olgun Kızıltepe'nin konuğu oldu. Programda gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Davutoğlu, siyasal etikten siyasi yasaklara, İBB operasyonlarından reform ihtiyacına kadar birçok konuda net mesajlar verdi.

"YOLSUZLUK VARSA KİMSEYE BAKMAM, KARŞISINDAYIM"

Davutoğlu, programda siyasal etik ve yolsuzlukla mücadeleye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik yapılan yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili konuşan Davutoğlu, "Ben bir kere ilkesel konularda isme bakmam. Eyleme bakarım. Yani birinin AK Partili olması, CHP'li olması, sağcı olması beni ilgilendirmez. Peki benim hayatta, siyasi hayatta da herkes bilir, en fazla savunmam ilkene siyasi ahlak. Siyasi ahlak söz konusuysa, ben kişinin kimliğine bakmam. Bir yanlışlık varsa, yolsuzluk varsa, kamu malına tasallut varsa, haksız zenginleşme varsa, kim yaparsa yapsın onun karşısına. Onun için başbakanlık döneminde bu dört bakanla ilgili bir konuşmada, kızım Fatıma olsa diyen peygamberin hükmüyle davranırım. Arkadaşıma, sağıma soluma bakmam. Kim yanlış yaparsa, Hesabını sorarım dedim. Şimdi de iki taraf açısından da ağır sorumluluk var. Siyasal ahlak söz konusuysa ben kişinin kimliğine bakmam, bir yolsuzluk varsa onun karşısındayım" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ YASAK KALKMALI"

Siyasi yasakların vatandaş iradesini gölgelediğini söyleyen Davutoğlu, "Ben hiçbir siyasinin siyasi hayatının bitmesinin doğru olduğu kanaatinde değilim. Siyaset rekabet alanıdır. İmamoğlu bir gün bizim rakibimiz de olabilir. Geçmişte de rakibimizdi. Dolayısıyla ben siyasiler için, siyasi yasaklık, siyasiler için değilse bütün vatandaşlar için siyasi yasaklık kavramının literatürden çıkılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Bir ara 141-163. maddeler vardı. Bütün sağcılar 163'den titrerdi, solcular 141'den titrerdi. Allah rahmet eylesin, Özal geldi, kaldırdı ikisini de. Millet nefes aldı. Yani insan hakkıdır seçme ve seçilme hakkı. Suçluysa hapse atarsın. Cezasını çeker, gerekiyorsa çıkar, yine siyaset yapar. Bak Trump yargılandı biliyorsunuz. Son seçimden sonra kimse de Trump'a siyasi yasak getirelim demedi. Gerek yok. Burada manşetteki şeyi istiyorsam söylüyorum. Siyasi yasaklı ifadesini literatürümüzden çıkarmak lazım. Hukuktan da çıkarmak lazım. Kimse siyasi yasaklı olamaz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, BÜYÜK BİR ARINMAYA İHTİYAÇ DUYUYOR"

Davutoğlu, Türkiye'nin reforma ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Yani şu anda görevde olmuş olsam tam bir cerrah hassasiyetiyle neşter atardım Türkiye'deki bütün yolsuzluk düzenine. Gelelim muhalefete. Ben şunu söyleyeyim. Hiçbirimiz siyasetten muaf değiliz. Hepimiz hesap vermek durumundayız. Onun için bir keresinde Sayın Erdoğan'ın imalı bir şekilde beni suçladığında bu yosukluğu konuştum. Benim dedim, bütün mahsupiyetim, bütün servetim araştırılsın. Bütün siyasilerin de servetleri araştırılsın. Eski başbakanların, cumhurbaşkanların, bakanların. Ve izah edilmeyen bir mal varsa el konsun. Yani benim gelirim şu, aldığım şu. Arada büyük bir açık var. Bir milletvekili dört yıl içinde aldığı milletvekili maaşıyla nasıl milyarlık, milyon, yüz milyonluk, iki yüz milyonluk şeye çıkar? Villalara çıkar. Bir bürokrat nasıl en lüks arabalara binebilir?" dedi.

"HAYATIM BOYUNCA KİMSEYLE SİYASİ GİZLİ BİR GÖRÜŞME YAPMADIM"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, siyasi yaşamı boyunca hiçbir zaman kapalı kapılar ardında gizli pazarlıklar yapmadığını vurguladı. "Hayatım boyunca kimseyle siyasi gizli bir görüşme yapmadım" diyen Davutoğlu, siyasette şeffaflık ve ilkeselliğe her zaman önem verdiğini ifade etti.