Ahmet Davutoğlu hükümete seslendi: Uyan Ankara uyan, dün bölgemiz için de dünya için de uzun bir geceydi

İran, Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme yaparak dün akşam saatlerinde İsrail'i 300'e yakın füze ve İHA ile vurdu. Saldırı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, konuya ilişkin Türkiye'den herhangi bir açıklama yapılmamasına tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medyadan hükümete seslendi.

"BİR TEK ANKARA SESSİZ VE ISSIZDI"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, X hesabından İran-İsrail arasındaki gerilime ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Uyan Ankara uyan! Dün bölgemiz için de dünya için de uzun bir geceydi. Bütün başkentler ayakta iken ve açıklamalarla tutumlarını ortaya koyarken bir tek Ankara sessiz ve ıssızdı. Gece boyu ne bir açıklama ne de bir kriz toplantısı yapıldı.

"ABD ZİYARETİ ÖNCESİ..."

Şu ana kadar da bir açıklama gelmedi. Bunun izahı mümkün değil. Ama devlet tecrübesi bana iki ihtimal olduğunu düşündürüyor. İlki, yetkili kurumların açıklama hazırlamış ama Cumhurbaşkanı'ndan onay alamamış olması. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşan ABD ziyareti öncesi Washington'daki çevreleri rahatsız edecek bir açıklamadan kaçınmış olması.

"PASİF BİR YAKLAŞIM ÜLKEMİZİN İTİBARINI YOK EDER"

Birinci gerekçe Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin devlet kurumlarını etkisiz kılarak devlet reflekslerini dumura uğratmış olmasının vahim bir sonucudur. İkinci gerekçe geçerli ise durum daha da vahimdir. Türkiye bölgesel konulardaki tutumunu ne kadar güçlü olursa olsun başka bir küresel güce endeksleyemez. Önce kendi tutumunu belirler. Daha sonra da bölgesel ve küresel aktörler nezdinde bu çerçevede aktif girişimde bulunur. Edilgen ve pasif bir yaklaşım ülkemizin itibarını da etki gücünü de yok eder."

ATILMASI GEREKEN ADIMLARI 15 MADDEDE SIRALAMIŞTI

Davutoğlu, konuyla ilgili bir başka paylaşımında da İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğine yaptığı saldırı ve İran'ın İHAlarla yaptığı misilleme ile bölgede tırmanan gerilim konusunda atılması gereken acil adımları 15 maddede sıralamıştı. Davutoğlu şu ifadeleri kullanmıştı; "İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğine yaptığı saldırı ve bu gece İran'ın İHAlarla yaptığı misilleme ile bölgede tırmanan gerilim konusunda atılması gereken acil adımlar: