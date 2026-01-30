Haberler

Ahmet Büyükgümüş'ten Özgür Özel'in Yalova mitingine sert yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yalova mitinginde dile getirdiği ifadeler ve eleştirilere sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi. Büyükgümüş, Özel'in miting serisini 'rant şebekesini aklama' amacıyla başlattığını öne sürdü. Ayrıca, CHP liderinin partisine ve gündemine hâkim olamamasının sonucunda Bakan Murat Kurum'u hedef alan söylemlere yöneldiğini belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yalova mitinginde dile getirdiği ifadeler ve eleştiriler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Büyükgümüş, Özel'in mitingindeki sozlerine sert bir dille karşılık verdi.

Büyükgümüş, açıklamasında CHP Genel Başkanı'nın miting serisini "rant şebekesini aklama amacıyla başlattığını" öne sürerek, bu serinin Yalova ayağında da benzer bir üslubun sürdüğünü savundu. Özgür Özel'in Yalova mitinginde kalabalık oluşturmak için çevre illerden katılım sağlandığını esprili bir dille ima eden Büyükgümüş, "Sayın Özel'i ve mitinge çevre illerden gelen binlerce vatandaşımızı her zaman güzel şehrimiz Yalova'da ağırlamaktan memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.

"YALOVA'DAKİ TÜM BELEDİYELERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Büyükgümüş, CHP'li bazı milletvekillerinin bütçe görüşmeleri sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u tebrik etmesinin Özgür Özel'i rahatsız ettiğini öne sürerek, CHP liderinin partisine ve gündemine hâkim olamamasının sonucunda Bakan Kurum'u hedef alan söylemlere yöneldiğini savundu.

Açıklamasının sonunda Büyükgümüş, hem kendisinin hem de Bakan Murat Kurum'un Yalova'ya hizmet konusunda kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, yürütülen çalışmalar ve yeni projelerle Yalova'daki tüm belediyelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

