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Ağrı'da Yapılacak Projeler Açıklandı

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AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Şahin Kilerci, Ağrı'da gündemde olan konuları değerlendirerek projeler hakkında bilgi verdi. Ağrı Adalet Sarayı, Ağrı Emniyet Müdürlüğü binaları, alışveriş merkezi, 5 yıldızlı otel, kayak tesisleri ve sağlık hizmetleri gibi birçok projeyle ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Şahin Kilerci, Ağrı'da gündemde olan konuları değerlendirerek "Ağrı için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana mevcut projelerin durumu ve yeni yapılacak olan projelerle ilgili toplantılar yaptıklarını belirten Milletvekili Kilerci, mevcut konularla alakalı Bakanlık ve üst düzey yetkililerle görüştüklerini açıkladı.

İlk meyvelerini aldık

Ağrı'da uzun süredir gündemde olan Ağrı Adalet Sarayı ve Ağrı Emniyet Müdürlüğü binaları ile ilgili sürecin tamamlandığına vurgu yapan Milletvekili Ruken Şahin Kilerci, Leylek Pınar Mahallesi'ne bu iki hizmet binasının yapılacağını duyurdu.

Yine bu hizmet binalarına yakın bölgede çalışanlar için lojman inşa edileceğini belirten Kilerci "İlimizde vatandaşlarımıza ve devlet memuru çalışanlarının daha rahat edecekleri iki yeni bina kazandırıyoruz. Şehrin doğu yakasında yapılacak olan bu projelerle hem şehrin gelişimine katkıda bulunacak hem de bu kurumların rahatlamasını sağlayacağız" dedi. Kilerci ayrıca Tapu ve Kadastro Müdürlüğü binasının da yapılacağını sözlerine ekledi.

Alışveriş Merkezi ve 5 yıldızlı Otel yapımına başlandı

Yapımına başlanan ve geçtiğimiz günlerde temeli atılan Alışveriş Merkezi ve 5 yıldızlı otel projesinin 36 ayda tamamlanacağını dile getiren Ruken Şahin Kilerci, bu proje ile Ağrı'ya yerli ve yabancı turist çekmeye çalışacaklarını bildirdi.

Kayak tesisini yeniden açıyoruz

Eleşkirt'te bulunan eski Kayak Merkezi'ni yeniden açmak için çalışmalara başladıklarını dile getiren Milletvekili Kilerci, yapılacak olan Alışveriş Merkezi ve 5 yıldızlı oteller sayesinde buraya başta İran'dan olmak üzere yerli ve yabancı turistin gelmesini beklediklerini söyledi.

Silolar şehir dışına çıkıyor

Ağrı kent merkezinin tam ortasında kalan ve ihtiyaca cevap veremeyen Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait siloların TOKİ eliyle başka bir bölgeye taşınacağını ifade eden Ruken Şahin Kilerci, bunun karşılığında TOKİ'ye arsa verilerek şehrin gelişimine katkı sunacaklarını dile getirdi.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hızla bitecek

Ağrı'da sağlık sisteminin güçlendirilmesi adına ihale edilen Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde inşaat çalışmalarının başladığını söyleyen Kilerci, bu hastanenin 200 yataklı yapıldığını ancak açıldığında 400 yataklı olabilecek şekilde kullanılacağını bildirdi.

Patnos İlçe Tarıma arsasını iade ettik

Patnos İlçesi'nde hizmet binası bulunmayan ve eski hizmet binası yıkılarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen arsayı geri aldıklarını belirten Milletvekili Kilerci "İlçemizde yakınlarında büyük bir cami bulunan ancak buna rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen arsayı gerekli görüşmeleri yaparak geri aldık. Buraya İlçe Tarım Müdürlüğü binası yaparak halkımızın hizmetine sunacağız." - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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