Ağıralioğlu'nun sözleri İYİ Partiyi de rahatsız etti! Zamanlaması üzücü, binlerce emeğin sevincini kursağında perdeledi

Millet İtttifakı'nda yaşanan adaylık sürecinde yaşananlara tepki gösterip, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız" diyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na kendi partisinin ilk yorumu sitemkar oldu. İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Zamanlaması üzücü, beni üzmüştür. Bizi üzen, bütün binlerce emeğin ve yüz binlerce beklentinin sevincini kursağında perdeleyen bir gelişme oldu." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Millet İttifakı'ndaki Cumhurbaşkanı adaylığını belirleme süreci ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söyledikleri gündeme oturdu.

"DAYATILAN ADAYA KARŞIYIZ"

Zehir zemberek ifadeler kullanan Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak, "Biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. Milletimizin ihtiyacı böyle olduğu için arz ediyorum. Vicdan sıkışmıştır. Tarih sıkışmıştır. Tercih sıkışmıştır. Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız." dedi.

"İYİ PARTİ'DEN İLK YORUM GELDİ

Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine kendi partisinden ilk yorum geldi. Habertürk TV yayınına katılan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Ağıralioğlu'nun zamanlamasının kötü olduğunu belirtti.

"ZAMANLAMASI ÜZÜCÜ"

Tatlıoğlu, şunları söyledi: "Yavuz beyin bu konuşmasının iki boyutu var. Birincisi zamanlaması. Zamanlaması üzücü, beni üzmüştür. İYİ Parti 81 ilde teşkilatlanmış, 973 ilçenin 964'üne tabela asmış, 900 bin üyesiyle Türkiye'nin en yeni kurulan partilerinden olmasına rağmen Türkiye'nin üçüncü büyük partisiyiz.

"YAVUZ BEY İTİRAZ EDENLERİN ARASINDA DEĞİLDİ"

Bütün bu emekler ve müzakereler gidiyor. Bu güzel tablonun medyada geride kalması ve hepimiz bunun sevinciyle akşam edeceğimize Yavuz beyin sözleriyle bunun heba olması gerçekten üzmüştür. 2 Mart bir kaybetmeyi önleme hamlesidir. Onu kazanma hamlesine çevirmenin sürecine baktık. Ve burada bir mesafe aldığımızı bütün anketler söylüyor. O toplantıda Yavuz bey itiraz edenlerin arasında değildi.

"ZAMAN ZAMAN POLİTİKA YAPIM FARKLILIKLARIMIZ OLUYOR"

Merkeze yürüyen ve genişleme talebinde bulunan, toplumsal karşılığıyla buluşan partilerde ama diğer partiler tarafından ama kadro tarafından zaman zaman politika yapım farklılıklarımız oluyor. Bu önemli bir sorun mu? Değil. Özel bir gündemimizde yer alıyor mu? Hayır.

"ÖNEMLİ BİR TOPLUMLA BULUŞMA HAMLEMİZİ KAYBETTİK"

Ama biz önemli bir toplumla buluşma hamlemizi kaybettik ve İYİ Parti Grup Başkanı olarak temennim, İYİ Parti camiası ve Türk milletine yönelik söyleyebileceğim şey... Bütün arkadaşlarımızın bundan sonra daha hassas olacağı ve daha tedbirli olacağıdır

"YÜZ BİNLERCE BEKLENTİNİN SEVİNCİNİ PERDELEYEN BİR GELİŞME"

Elbette itirazlarımızı yaptık. Böyle doğru kararlar alarak geldik. Bakın bunu yapan başka bir parti yok. Bizi üzen bütün binlerce emeğin ve yüz binlerce beklentinin sevincini kursağında, maalesef bırakan demeyeyim ama perdeleyen bir gelişme oldu.