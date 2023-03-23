Ağıralioğlu'nun sözleri İYİ Partiyi de rahatsız etti! Zamanlaması üzücü, binlerce emeğin sevincini kursağında perdeledi
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Millet İtttifakı'nda yaşanan adaylık sürecinde yaşananlara tepki gösterip, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız" diyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na kendi partisinin ilk yorumu sitemkar oldu. İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Zamanlaması üzücü, beni üzmüştür. Bizi üzen, bütün binlerce emeğin ve yüz binlerce beklentinin sevincini kursağında perdeleyen bir gelişme oldu." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Millet İttifakı'ndaki Cumhurbaşkanı adaylığını belirleme süreci ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söyledikleri gündeme oturdu.
Zehir zemberek ifadeler kullanan Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak, "Biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. Milletimizin ihtiyacı böyle olduğu için arz ediyorum. Vicdan sıkışmıştır. Tarih sıkışmıştır. Tercih sıkışmıştır. Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız." dedi.
Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine kendi partisinden ilk yorum geldi. Habertürk TV yayınına katılan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Ağıralioğlu'nun zamanlamasının kötü olduğunu belirtti.
Tatlıoğlu, şunları söyledi: "Yavuz beyin bu konuşmasının iki boyutu var. Birincisi zamanlaması. Zamanlaması üzücü, beni üzmüştür. İYİ Parti 81 ilde teşkilatlanmış, 973 ilçenin 964'üne tabela asmış, 900 bin üyesiyle Türkiye'nin en yeni kurulan partilerinden olmasına rağmen Türkiye'nin üçüncü büyük partisiyiz.
Bütün bu emekler ve müzakereler gidiyor. Bu güzel tablonun medyada geride kalması ve hepimiz bunun sevinciyle akşam edeceğimize Yavuz beyin sözleriyle bunun heba olması gerçekten üzmüştür. 2 Mart bir kaybetmeyi önleme hamlesidir. Onu kazanma hamlesine çevirmenin sürecine baktık. Ve burada bir mesafe aldığımızı bütün anketler söylüyor. O toplantıda Yavuz bey itiraz edenlerin arasında değildi.
Merkeze yürüyen ve genişleme talebinde bulunan, toplumsal karşılığıyla buluşan partilerde ama diğer partiler tarafından ama kadro tarafından zaman zaman politika yapım farklılıklarımız oluyor. Bu önemli bir sorun mu? Değil. Özel bir gündemimizde yer alıyor mu? Hayır.
Ama biz önemli bir toplumla buluşma hamlemizi kaybettik ve İYİ Parti Grup Başkanı olarak temennim, İYİ Parti camiası ve Türk milletine yönelik söyleyebileceğim şey... Bütün arkadaşlarımızın bundan sonra daha hassas olacağı ve daha tedbirli olacağıdır
Elbette itirazlarımızı yaptık. Böyle doğru kararlar alarak geldik. Bakın bunu yapan başka bir parti yok. Bizi üzen bütün binlerce emeğin ve yüz binlerce beklentinin sevincini kursağında, maalesef bırakan demeyeyim ama perdeleyen bir gelişme oldu.