Çorum gündem haberleri | Erdoğan: Sandıktan Çıkamayacaklarına Anlayanlar, Umutlarını Raf Ömrünü Tamamlamış Bayat Senaryolara Bağlamış Durumdalar

Çorum gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son günlerde, milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatip okullarımızı hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. 2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarına anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar. Yıllarca tahkir ettikleri milletimizi bu sefer tahrik ederek sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Yıllarca ‘bidon kafalı, makarnacı, kömürcü’ diyerek aşağıladıkları insanlarımızı bu sefer tehditlerle sindirmek, ürkütmek istiyorlar. Uyanık olacak ve hiçbirimiz buna fırsat vermeyeceğiz “dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde, milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatip okullarımızı hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. 2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarına anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar. Yıllarca tahkir ettikleri milletimizi bu sefer tahrik ederek sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Yıllarca 'bidon kafalı, makarnacı, kömürcü' diyerek aşağıladıkları insanlarımızı bu sefer tehditlerle sindirmek, ürkütmek istiyorlar. Uyanık olacak ve hiçbirimiz buna fırsat vermeyeceğiz "dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Afyonkarahisar'da düzenlenen Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"TARİH BİLMEZ, AHLAK BİLMEZ, KUTSAL TANIMAZ EDEPSİZLERE RAĞMEN MİLLETİMİZİ AYAKTA TUTAN SÜTUNLARIN YIKILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

"Bize yıllarca unutturulmaya çalışılan, yıllarca üstü örtülen, ihmal edilen tarihimizi kendilerince yeniden yazmak isteyenler tarafından yok sayılan zaferlerimizin hepsine de sahip çıkıyoruz. İşte burada bugün olduğu gibi hem millet olma bilincimizi kuvvetlendiriyoruz hem de 85 milyonun birlik ve beraberliğini tahkim ediyoruz. Şehitlerimizi şükranla anarken canları pahasına bizlere bıraktıkları emanetlere karşı mesuliyetimizi hatırlıyoruz. Kardeşlerim, birileri rahatsız olsa da şanlı tarihimizin bu önemli günleri, her seferinde daha büyük katılımlarla çok daha coşkulu şekilde yad edeceğiz. Tarih bilmez, ahlak bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen milletimizi ayakta tutan sütunların yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ne Türkiye'yi eski kötü günlerine geri döndürme çabaları ne millete tepeden bakmaya alışmış elitlerin hezeyanları ne milli iradenin egemenliğini kabullenemeyen vesayetçilerin oyunları ne de FETÖ'sünden PKK'sına eli kanlı terör örgütlerin kalleş saldırıları, hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoymayacak.

"MİLLETİMİZİN MUKADDES DEĞERLERİNE DİL UZATANLAR, MİLLETİMİZİN KUTSALLARINA HAKARET EDENLER HEM MAHŞERİ VİCDANDA HEM HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMEKTEN PAÇALARINI KURTARAMAYACAKLAR"

Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, milletimizin kutsallarına hakaret edenler hem mahşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacaklar. Biz, AKP olarak yola nereden çıktık? Buradan, Afyonkarahisar'dan çıktık. Tarihi şahsiyetlerimiz arasında ayrımcılık yaparak fitne tüccarlığına yeltenen sahte tarihçiler, kirli emellerini gerçekleştiremeyeceklerdir. Tek parti faşizmi ile yanıp tutuşanlar, son 20 yıldır olduğu gibi gelecekte de inşallah hedeflerine asla ulaşamayacaklar. Ülkemizin şahlanışına set vurma gayretleri, yine sizlerle birlikte, aydınlık yarınlarımızın teminatı gençlerimiz ile birlikte inşallah boşa çıkaracağız.

"AFYON'DA, ARALARINDA GARNİZON MİLLET BAHÇESİ'NİN DE OLDUĞU TOPLAM 9 MİLLET BAHÇESİ PROJEMİZ VAR"

Ülkemizi her alanda tarihi nitelikte yatırımlar ile tanıştırdık. Demokrasiden, özgürlüklere ulaşımdan eğitime, sağlıktan tarıma, sosyal yardımlardan ekonomiye kadar her bir başlıkta ülkemize çağ atlattık. Afyonkarahisar'a son 20 yılda yaptığımız yatırımların tutarı nedir biliyor musunuz? 34 milyar lirayı geçiyor. Bay Kemal, böyle lafla olmuyor; icraat, icraat… Eğitimde 3 bin adet yeni derslik inşa ettik, şehrinize ikinci devlet hastanesini, ayrıca ikinci devlet üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda, 11 bin 588 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binalarını kazandırdık. Toplam 57 adet spor tesisi inşa ettik. Afyonkarahisar, himayemizde dört yıldır Dünya Motokros Şampiyonası'nda yüz binlerce yerli ve yabancı konuğu burada misafir ediyor. Sosyal yardımlarda, Afyon'da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta, toplam bin 341 yataklı 23 hastane ile birlikte 53 sağlık tesisi yaptık.

Bin 359 sosyal konutun yapımına devam ediyoruz. Afyon'da, aralarında Garnizon Millet Bahçesi'nin de olduğu toplam dokuz millet bahçesi projemiz var. Bundan dördünün yapımına devam ediyoruz. Beşinin yapımına ise en kısa sürede başlayacağız. İkinci Kapadokya olarak anılan Frigya vadilerinin Anadolu'nun açık hava müzesi haline dönüştürülmesi için büyük bir çevre düzenlemesi yürütüyoruz. Bölgemizde kültür ve termal turizmine dayalı olarak turizmin geliştirilebilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Tescilli 600 konağın 400'ünün restorasyonunu tamamladık. Ulaştırmada, 2002 yılına kadar Afyonkarahisar'da 54 km bölünmüş yol yapılmıştı, biz bunu 531 kilometre ilave ile 581 kilometreye çıkardık.

Afyonkarahisar sınırları içerisindeki demir yollarını yeniledik. Gar binasını restore ettik, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir YHT hattı sürüyor. Bu hattın 2025 yılında tamamlanmasıyla Afyonkarahisar-Ankara arası 1,5 saat, İstanbul 3,5 saate, İzmir 2,5 saate düşecek. Tarım ve Orman'da 43 adet baraj, 26 adet gölet inşa ettik.

"TARIM ÜRÜNLERİNDE ÇOK YÜKSEK ALIM FİYATLARINI AÇIKLAYARAK ÇİFTÇİMİZİN YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA GÜLDÜRDÜK"

Bu sene, tarım ürünlerinde çok yüksek alım fiyatlarını açıklayarak çiftçimizin yüzünü bir kez daha güldürdük. Yağışların da bol olmasıyla verimli bir hasat dönemi geçiriyoruz. Muhalefet tüm mesaisini birbirinin kuyusunu kazmaya, yalan ve iftira siyaseti ile ülkenin altını oymaya harcarken biz, sizlerle birlikte 85 milyonun tamamına hizmet götürüyoruz. Toplanıp dağılmaktan başka hiçbir marifetleri var mı? Kendi sığ gündemleri ile baş başa bırakıp biz işimize bakıyoruz.

2023'te Türkiye, gelecek asrına yön verecek tarihi bir seçim yaşayacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, 2023 imtihanından da alnımızın akıyla geçerek büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Sizlerden, 2023'e giden kritik süreçte birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize daha fazla sahip çıkmanızı bekliyorum.

"YILLARCA 'BİDON KAFALI, MAKARNACI, KÖMÜRCÜ' DİYEREK AŞAĞILADIKLARI İNSANLARIMIZI BU SEFER TEHDİTLERLE SİNDİRMEK, ÜRKÜTMEK İSTİYORLAR"

Son günlerde, milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatip okullarımızı hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. 2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar. Yıllarca tahkir ettikleri milletimizi bu sefer tahrik ederek sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Yıllarca 'bidon kafalı, makarnacı, kömürcü' diyerek aşağıladıkları insanlarımızı bu sefer tehditlerle sindirmek, ürkütmek istiyorlar. Uyanık olacak ve hiçbirimiz buna fırsat vermeyeceğiz. Millet olarak aynı delikten asla ısırılmayacağız, kardeşliğimize daha sıkı sarılarak, muhabbetimizi daha güçlendirerek bu oyunları boşa çıkarmak hepimizin boyunu borcu."