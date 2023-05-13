Adalet Bakanlığı'ndan FETÖ elebaşı Gülen'in iade süreci açıklaması

ADALET Bakanlığı'nca, FETÖ elebaşı hakkında ABD makamlarına 7 ayrı iade talepnamesi gönderildiği, 27 suçtan iadesinin istendiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programında 'FETÖ elebaşının ABD'den iadesinin talep edilmediğine' ilişkin iddiaları nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

İade süreci kapsamında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 26 Ekim 2016 ve 8 Mayıs 2017 tarihlerinde ABD'ye ziyaretler gerçekleştirildiği belirtilerek, "ABD Adalet Bakanına hitaben 5 Ağustos 2016 ve 14 Şubat 2017 tarihli mektuplar sunulmuş, ayrıca ABD Adalet Bakanı ile 21 Mart 2017 tarihinde telefon görüşmesi gerçekleştirilmiş; önceki dönem Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül de 12 Haziran 2019 tarihinde ABD'ye ziyaret gerçekleştirmiş, bu vesilelerle pek çok kere FETÖ elebaşının iadesine yönelik haklı taleplerimiz vurgulanmıştır. Ayrıca, 4 Haziran 2018 tarihinde FETÖ elebaşı hakkında ABD makamlarına iletilen iade taleplerine ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi heyetine Bakanlığımızca bilgilendirmede bulunulmuş, heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlanmıştır. Bu vesileyle, iade işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirildiği bir kez daha teyit edilmiştir. Kamuoyu tarafından bilinen bu gerçeklere ve CHP heyetine bilgilendirme yapılmış olmasına rağmen 'FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den iadesinin talep edilmediğini' iddia etmek büyük bir yalan ve gerçekleri görmezden gelmektir" denildi.

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