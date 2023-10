Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yeni Anayasa Çalışmalarını Açıkladı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı'nı adaletin de yüzyılı yapacak, demokratik reformlarımızı taçlandıracak, vesayetçi anlayışı tümüyle tarihe gömecek; yeni, demokratik, özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir anayasayı, bilim insanlarımızın, üniversitelerimizin katkılarıyla yapacağız" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende, Rektör Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı. Bakan Tunç, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Türkiye Yüzyılı'nı adaletin de yüzyılı yapacak, demokratik reformlarımızı taçlandıracak, vesayetçi anlayışı tümüyle tarihe gömecek; yeni, demokratik, özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir anayasayı, siz değerli bilim insanlarımızın, üniversitelerimizin katkılarıyla yapacağız. 21 yıldır milletimize verdiğimiz güveni ve istikrarı güçlendireceğiz. Güçlü insan, güçlü aile, güçlü toplum ve istikrarlı kalkınma için hep beraber çalışacağız. Siz kıymetli hocalarımızın da katkılarıyla, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, adalete güveni en üst noktalara çıkaracağız. Türkiye Yüzyılı'nın adaletin de yüzyılı, haklının da yüzyılı olması için gece gündüz çalışacağız. Bazen, 'Türkiye'de hukuka, adalete güven yok' diye kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Bu Türk yargısına, hakim ve savcılarımıza haksızlık. 'Hukuka güven endeksinde Türkiye şuralarda' deniliyor. Üst sıralara baktığımızda demokrasinin 'd'si olmayan ülkeler nasıl olur da Türkiye'nin üstünde gösterilir. O güven endeksine güven olmaz bir kere" diye konuştu.

'SAVAŞTAN DEĞİL BARIŞTAN YANAYIZ'

Uluslararası sistemin insanlığın sorunlarına çözüm olmadığını söyleyen Tunç, "Filistin- İsrail meselesinde Filistinli kardeşlerimiz şu anda ateş altında. Dünyanın sessiz kaldığını, küresel güçlerin ateşe körükle gittiğini görüyoruz. Türkiye olarak, bir an önce huzurun sağlanması, çocukların, yaşlıların, sivillerin katledilmemesi anlamında çağrılarımızı hep yeniledik. Ülke olarak oradaki ateşin, işgalin, zulmün sonlandırılması noktasında çabalarımız sürüyor. Ülke olarak da Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. Masum insanları hayattan koparan, insan onurunu yok sayan her türlü eyleme, taraflarına bakmaksızın karşı olduğumuzu buradan özellikle ifade ediyorum. Türkiye olarak her meselede çözümden, aklıselimden yanayız, savaştan değil barıştan yanayız. Kıtlığın değil bolluğun, zulmün değil adaletin, kaosun değil istikrar ve özgürlüklerin hakim olduğu bir dünya düzeninden yanayız. Biz ülke olarak daha adil bir dünya için elimizden gelen gayreti bölgemizde ve dünyada gösteriyoruz. Tüm sıkıntılara rağmen insanlığın çaresiz olmadığını, çarenin birlik olmakta, beraber hareket etmekte zalimin karşısında cesur, ilkeli ve kararlı şekilde durmakla mümkün olduğunu söylüyoruz, adaletten yana olan herkesi buna davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)