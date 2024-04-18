Üye Girişi
Haberler

Bakan Tunç: Mülakatta 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır?' sorusunun yöneltildiği iddiası doğru değil

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır?", "Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?" sorularının yöneltildiği iddiası büyük ses getirdi. Haberlere ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yalan ve algılar üzerinden gündem oluşturmak ve dezenformasyondan medet ummak ahlaki değildir, siyasi etikle de bağdaşmaz" dedi.

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır?", "Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?" sorularının sorulduğu iddia edilmişti.

İDDİAYA ART ARDA YALANLAMA

Söz konusu iddialar ile ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yalanlama geldi.

BAKAN TUNÇ: MÜLAKATLARDA BU YÖNDE SORULAR SORULMAMIŞTIR

Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı; "Adalet Bakanlığımızın görevde yükselme sınavında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır? Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?" sorularının sorulduğu iddiaları tamamen gerçek dışı ve büyük bir yalandır. Mülakatlarda bu yönde sorular kesinlikle sorulmamıştır. Bu iftirayı dillendirmek, siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye yakışmaz. Yalan ve algılar üzerinden gündem oluşturmak ve dezenformasyondan medet ummak ahlaki değildir, siyasi etikle de bağdaşmaz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Görevde Yükselme Sınavı İddialarına Yalanlama

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı; "Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır? Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?' soruları soruldu" iddiası doğru değildir. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavında, iddia edildiği gibi sorular sorulmamıştır. İddialar tamamen asılsızdır."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Görevde Yükselme Sınavı İddialarına Yalanlama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Görevde Yükselme Sınavı İddialarına Yalanlama

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Adalet Bakanlığı Sosyal Medya Yılmaz Tunç Siyaset Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda, ücretsiz mi, bedava mı olacak? Meliha Akyol kimdir? AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol kaç yaşında, nereli? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ YATTI MI? 31 Mart Yerel Seçim görevli ücretleri ne zaman hesaplara yatırılacak? HALKA ARZ TAKVİMİ | Bu hafta hangi şirketler halka arz oluyor? Hangi şirket halka arz oluyor, kaç lot veriyor? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 17 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? SURVIVOR YAMAN KİMDİR? Survivor All Star Yaman Keleş kaç yaşında, nereli? 2024 YKS NE ZAMAN? YKS'ye kaç gün kaldı? TYT- AYT- YDT hangi tarihte yapılacak? Survivor'da Yaman mı elendi? 2024 Survivor All Star'da eleme öncesi adaya kim veda etti? SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? Survivor'da dün akşam hangi yarışmacı elendi? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: 18 Nisan Perşembe Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 18 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! 18 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 18 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İZMİR'DE YANGIN MI ÇIKTI? İzmir'de ne oldu? İzmir'de nerede yangın çıktı?
500

Yorumlar (13)

haksız mıyım:

dinime söven müslüman olsa gam yemem. ne yani bir ülkücüye mi kadro verecektim diyen ecevitin adalet bakanı mogultayı kimse unutmadı. askeriyeye, emniyete alınacak personelin anasının başörtüsüne bakanlar, namaz kılıyor mu diye dizlerine bakanlar kendi kirli geçmişleriyle yüzleşsin önce...

39
46
yanıtYanıtla
cemil adıyaman:

geçmişte haksızlık yapıldı diye bu gün beterinin yapılması mi gerekiyor

yanıt40
yanıt7
golebicemarti golebicemarti:

Sayın haksız mıyım: senin söylediğin dini vecibeleri yerine getiren birisi olarak haksız olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kötüden örnek olmaz. Saygılarımla.

yanıt18
yanıt2
Bulent Levent:

Koyun toplum meeeee

yanıt4
yanıt2
haksız mıyım:

cemile...bu iktidar zamanında devlete personel alımındaki mülakatlarda görev aldım zamanında. tek kriter var mülakatlarda. eğer terörle iltisakı yoksa kimse elenmiyor. bunu eleştiren varsa kendine baksın. terör bağlantılı haine mi devleti teslim etmeli?bugün kamuya personel alımında adaletsiz yok o yüzden

yanıt3
yanıt3
Nuri Aga:

Bak haksız mıyım, sana bir yaşanmışlık anlatayım. Bir arkadaşım kadroya işçi statüsünde kadroya geçececekti ve mülakata çağırdılar. Gelince sorduk ne sordular diye aynen haberdekine benzer sormuşlar ve bir de türkü söyle demişler. Kapişşşşş

yanıt0
yanıt1
Kadir Tokay:

Peki dezenformasyonla mücadele merkezi'nin her söylediği doğru mudur? Ben onların gerçeği söylediğine nasıl inanacağım? Bozacı'nın şahidi şıracı.

23
8
yanıtYanıtla
ARSLANOĞLU Hakan:

Gafile kelam, nafile kelam, hakikate selam..

17
1
yanıtYanıtla
habar mabar:

isadan musadan da sorun ayıp olmasın

8
1
yanıtYanıtla
Güray Dilli :

Mülakatla alının görevlileri görüyoruz , dinliyoruz. Heyhat...

5
0
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title