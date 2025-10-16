Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bükreş Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bükreş Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Romanya'da Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Büyükelçilikte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve misafirperverlik için teşekkür etti.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Romanya'da, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tunç, "Romanya'daki temaslarımız kapsamında Bükreş Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Büyükelçimiz Özgür Kıvanç Altan ile bir araya gelerek ülkede yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldık. Ülkemizi başarıyla temsil eden Büyükelçimize ve Büyükelçilik çalışanlarımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten

Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Emre Belözoğlu'nun İtalya'dan görüştüğü takım ortaya çıktı

İtalya'dan görüştüğü takım duyuruldu! Kabul ederse işi çok zor
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.