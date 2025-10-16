Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bükreş Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Romanya'da, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tunç, "Romanya'daki temaslarımız kapsamında Bükreş Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Büyükelçimiz Özgür Kıvanç Altan ile bir araya gelerek ülkede yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldık. Ülkemizi başarıyla temsil eden Büyükelçimize ve Büyükelçilik çalışanlarımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.