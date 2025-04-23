Adalet Bakanı Tunç, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda soruları yanıtladı Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Adalet Bakanlığı'nda yarın saat 10.00'da görüşme gerçekleştireceklerini, görüşmede onları dinleyeceklerini söyledi.

Tunç, TBMM Tören Salonu'nda, TBMM'nin açılışının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İstanbul'daki depremlere ilişkin soru üzerine Tunç, İstanbul'daki adliye, cezaevi ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde herhangi bir hasarın söz konusu olmadığını söyledi.

Hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla görüşmesinde bir problemin olmadığını aktaran Tunç, "Herhangi bir aksama söz konusu olmadan yarın duruşmalar devam edecek çünkü yargıda süreler işler. Dolayısıyla süreli işlerin aksamaması, ileride herhangi bir ihtilafa neden olmaması açısından da o süreklilik esas. Adliye ve cezaevi hizmetleri aksamadan devam edecek." diye konuştu.

"Yarın saat 10.30'da görüşme olacak"

Bakan Tunç, "DEM Parti heyetinin görüşme talebi vardı. İkinci randevu yapıldı, yanıt verildi mi?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sayın Sezai Temelli ve Sayın Gülistan Koçyiğit'le birlikte yarın Adalet Bakanlığı'nda bir görüşme gerçekleştireceğiz. Yarın saat 10.30'da görüşme olacak. Bu görüşmede onları dinleyeceğiz. Özellikle kamuya açıkladıkları bazı hususlar var. 'Adalet Bakanlığı'nda hangi konuları gündeme getireceksiniz?' diye sorduklarında söyledikleri hususlar var. Hasta tutuklu, hükümlülerle ilgili taleplerinin olduğunu ifade ediyorlar. Yine cezaevlerindeki, ceza süresini doldurmuş ama cezaevi gözlem kurulları nedeniyle koşullu salıvermeden yararlanamayan hükümlülerle ilgili bir takım taleplerinin olduğunu ifade ediyorlar. Yarın geldiklerinde tüm bunları dinleyeceğiz, değerlendireceğiz."

Terörsüz Türkiye hedefine vurgu yapan Tunç, Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınmasının önünde en büyük engelin terör olduğunu kaydetti.

Tunç, "Ülkemiz maalesef yarım asrı terörle mücadeleyle geçirdi. Binlerce şehit verdik, trilyonlarca maddi kaybımız oldu. Terör belasından kurtulmayı bütün milletimiz istiyor. Çocuklarımıza daha huzurlu bir gelecek inşa etmek için gayret gösteriyoruz." dedi.

"Terör örgütüne yönelik çağrının yerine getirilmesi lazım"

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı sağlık sorununa herkesin üzüldüğünü ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Onun bu çalışmalara çok büyük katkısı vardı. İnşallah iyileşir, yine kaldığı yerden bu çalışmalara destek vermeye devam eder. Terörsüz Türkiye'yi çok istiyordu. Bir an önce iyileşmesini diliyoruz. Onun rahatsızlığı bu süreci aksatmayacak. Bu süreci sekteye uğratmayacak şekilde, hedefe ulaşacak şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Bu kapsamda görüşmeler devam ediyor.

İmralı'nın terör örgütüne yönelik çağrısını hep beraber gördük. Terör örgütüne yönelik silah bırakma çağrısı ve PKK'nın feshedilmesi, tüm silahlı grupların silahlarını bırakması yönündeki çağrının yerine getirilmesi lazım. Bu çağrının yerine getirilmesi durumunda, terör örgütü kendini feshettiğinde ülkemiz için yeni bir dönemin kapıları aralanmış olacak. Bu ülkemizin geleceği açısından çok önemli."

Şehit ailelerinin hassasiyetlerini çok iyi bildiklerini belirten Tunç, onları rahatsız edecek bir durumun söz konusu olmayacağını vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "PKK, kongresini toplayarak fesih tartışmalarına 4 Mayıs'ta son noktayı koymalı" çağrısının anımsatılması Bakan Tunç, "Çağrının muhatabı terör örgütü. Terör örgütünün toplanması, ne zaman toplanacağı ve bu çağrıya uyarak fesih kararını alacağı tamamen devletin muhatabı olmadığı bir durum söz konusu. En kısa süre içerisinde bunun gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Sayın Ömer Çelik de bunu ifade etti. 'Çok kısa süre içerisinde güzel gelişmeler olacak' dedi. Biz de aynısını tekrar ediyoruz. Çok kısa süre içerisinde inşallah güzel gelişmeler olur ve ülkemiz terörsüz bir Türkiye'ye adım atar." açıklamalarında bulundu.

"Gündemimizde af söz konusu değil"

"Genel af söz konusu olabilir mi?" sorusuna ise Tunç, "Gündemimizde af söz konusu değil. Özellikle kamuya yansıyan bazı ifadeler, açıklamalar oluyor. Siyasilerimizin bir takım değerlendirmeleri oluyor. İnfaz kanunuyla ilgili olarak bizim ceza adaletiyle ilgili daha geniş çerçevede bir hazırlığımız var. Meclisimize arz edeceğimiz ceza adaletiyle ilgili 40 maddelik bir yargı paketimiz var. Bu, Yargı Reformu Strateji Belgemizin ilk paketi olacak. Özellikle cezasızlık algısı dediğimiz hususları sona erdirecek düzenlemeler, denetimli serbestlik uygulamalarından kaynaklanan sorunları ortadan kaldırabilecek düzenlemeler var." yanıtını verdi.

İstanbul'da 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin hunharca öldürülmesinin herkesi derinden üzdüğünü belirten Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim ceza sistemimizde, hemen hemen dünyada da böyle 12 yaşın altında ceza sorumluluğu yok. 12-14 yaş arası çocuklar için belli bir indirim var. 15 ile 18 arası ise üçte 1 indirim oluyor. Burada 15 yaş ile 18 yaş arasındaki aralık, 15 yaşındaki bir çocukla 17'yi bitirmek üzere olan bir çocuk arasında fiziksel olarak da duygusal olarak da biraz farklılık var. Bazı ülkeler 16-18 olarak kabul ediyor. 17-18 olarak kabul edenler de var. Bu yönde belki bir kanun değişikliği düşünülebilir mi? Biz bunlara özellikle 'suça sürüklenen çocuk' diyoruz, 'suçlu çocuk' demiyoruz. Çocuklarımızın suça sürüklenmesini istemeyiz ama hunharca suç işliyorsa 18 yaşın altında elbette ki ceza kanunumuza göre de onun yaptırımı var. Burada caydırıcılığı önlemek bakımından belki ceza kanunumuzda genel hükümler kısmında yeniden bir değerlendirme söz konusu olabilir. Dava devam ediyor. O noktada mahkemenin hassasiyeti sürüyor."