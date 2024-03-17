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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Olumsuz etkilerden sıyrılacağız ve halkın alım gücünü artıracağız

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Amasra ilçesinde katıldığı iftar programında, pandemi, deprem ve dış gelişmelerden kaynaklanan olumsuz etkilerden hızla sıyrılacaklarını ve halkın alım gücünü artırmaya devam edeceklerini söyledi. Tunç, Türkiye'nin gelişimini ve kalkınmasını istemeyenlerin engellerine rağmen başarıyla aştıklarını belirtti ve yeni dönemde Türkiye'nin tüm olumsuz etkilerinden kurtularak halkın alım gücünün artacağını vurguladı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde iftar programına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Pandemiden, depremden ve dış gelişmelerden kaynaklanan o olumsuz etkilerden çok çabuk sıyrılacağız ve halkımızın alım gücünü artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Seçim çalışmaları çerçevesinde Bartın'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyünde 2004-2019 yılları arasında üç dönem muhtarlık yapan ve rahatsızlığı sonucu 70 yaşında hayatını kaybeden Sadık Özkan'ın cenaze törenine katıldı. Bakan Tunç, cenaze töreninin ardından Amasra ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı'nın Amasra Spor Salonu'nda düzenlediği iftar programına katıldı. Programda konuşan Tunç, AK Parti iktidarları döneminde ülkenin fiziki kalkınması sağlanırken diğer taraftan da demokrasi mücadelesi verdiklerini kaydetti. Türkiye'nin gelişimini, kalkınmasını, terörle mücadelede başarılı olmasını istemeyenlerin boş durmadıklarını söyleyen Tunç, "Partimizi kapatmaya bile kalktılar. 367 krizleri, e-muhtıralar, Gezi olayları, 17-25 Aralık emniyet, yargı, darbe girişimi, terör olaylarının artırılması, hendek kazmalar, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kaldık. Tüm bu engelleri sizin desteğinizle aşmayı başardık. Hem o engelleri aştık, hem ülkemizin kalkınmasını sağladık" dedi.

31 Mart sonrasında 4 yıllık istikrar süreci ve seçimsiz, yatırımlarla halkın refahını artırmayla geçen tartışmasız bir dönem yaşanacağını söyleyen Tunç, "Dünyada da mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz. Bakın bugün yine İsrail, mübarek Ramazan'da bir ailenin üzerine bomba atıyor. 36 Filistinli maalesef katledildi, şehit edildi. Aylardır dünyanın gözü önünde insanlık dramı yaşanıyor ama buna ses çıkarabilen sadece Türkiye var, Recep Tayyip Erdoğan var. Dünyada mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Dünyada adaleti savunmaya devam edeceğiz. Dünyada hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. İnşallah Türkiye'yi sizlerle beraber, çocuklarımızın geleceği için, gençlerimizin geleceği için, terörün her türlüsünden arınmış huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde Türkiye'nin tüm olumsuz etkilerinden kurtularak, halkın alım gücünün artacağını belirten Tunç, "İstikrarlı kalkınma hamleleriyle Türkiye'miz enerjide bağımsız olsun, savunma sanayiinde yerli ve milli olsun diye çalıştık. Türkiye'yi IMF'ye muhtaç olmaktan kurtardık. Pandemiden, depremden ve dış gelişmelerden kaynaklanan o olumsuz etkilerden çok çabuk sıyrılacağız ve halkımızın alım gücünü artırmaya devam edeceğiz" dedi.

İftar programına Bakan Tunç'un yanı sıra AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, İl Başkanı Yaşar Arslan, parti il ve ilçe teşkilatı yöneticileri katıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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