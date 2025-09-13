Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'de 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programında konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu süreçte kesinlikle bir pazarlık söz konusu olamaz. Bu bir al-ver süreci değildir. Hukuk ne gerektiriyorsa, hukuk devletinin tüm araçlarıyla, Terörsüz Türkiye'nin kalıcı olması, bu sürecin ayakta durması, nihayete ermesi ve milletimizin huzurlu bir geleceğe adım atması noktasında büyük bir çabamız var." dedi.

Tunç, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında, vatandaşları dinlemek, onların hissiyatına tercüman olmak ve yapılacak çalışmalar için yol haritası belirlemek amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in 100 yılının geride bırakıldığını belirten Tunç, Cumhuriyet'in 2. yüzyılında Türkiye'nin her alanda dünyanın en güçlü ülkesi olmasını, dünyaya damga vurmasını istediklerini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı'nda, dünyada daha güçlü, adaleti, hakkaniyeti daha güçlü savunabilen, "Daha adil bir dünya mümkündür." sözünün gereğini çok daha güçlü şekilde fiiliyata dökebilen bir ülke hedeflediklerini kaydeden Tunç, "Temellerini attık. Çocuklarımız ve gençlerimiz, Türkiye Yüzyılı'nı ilmek ilmek dokuyacaklar ve bu yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Tunç, Türkiye'nin demokratikleşme, temel hak ve özgürlüklerin tahkimi anlamında çok büyük mesafe katettiğini dile getirerek, "Bizim dönemimizde anayasaya ilave edilen, temel hak ve özgürlükleri güçlendiren düzenlemeler oldu. Hak arama yollarını artırdık. Türkiye'nin demokratik hukuk devleti olma yolunda ilerlemesini sağladık." ifadelerini kullandı.

Bu çabaları yeterli bulmadıklarını belirten Tunç, şöyle devam etti:

"TBMM'de milletin temsilcilerinin yazdığı, onların kaleminden çıkan demokratik, sivil, katılımcı, temel hak ve özgürlükleri öne alan ve bir toplum sözleşmesi hüviyetinde, toplumun her kesiminin içinde kendisini bulduğu, yeni, demokratik bir anayasayı yapmak milletimize borcumuzdur. Parti programında, daha ilk 2002 seçimlerinden itibaren her seçim beyannamesinde biz milletimize bunu vadettik. Diğer partiler de vadediyor. Herkes yeni anayasada mutabık ama maalesef geçmiş zamanlarda uzlaşma komisyonları Meclis'te kuruldu, belli noktaya kadar ilerleme sağlandı ama nihayete erdirilemedi. Türkiye Yüzyılı'nın başında, demokratik, sivil bir anayasa, darbeci anayasanın artık geride bırakıldığı yeni bir anayasayla yolumuza devam etmek hedeflerimizden birisi."

"Bu millet, terörsüz bir Türkiye istiyor"

Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edebilmek için "Terörsüz Türkiye" hedefini koyduklarını, bunda başarıya ulaşabilmek için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Sadece Kürt değil tüm vatandaşlar için temel hak ve özgürlükleri tahkim eden büyük reformlara imza atıldığına dikkati çeken Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede Kürtçe yasağı vardı. Kürtçe şarkı söylemek, kaset satmak yasaktı. Yakalandığında cezalandırılırdı. Bir siyasetçi, kendi ana diliyle siyasi propaganda yapamazdı. Bunların hepsi sağlandı. Kürtçe enstitüler, seçmeli dersler üniversitelerimizde. Gerek eğitim gerek düşünce gerek ifade özgürlüğüyle ilgili kazanımlar bir taraftan sağlanırken diğer yandan da terörle, güvenlik anlamında da büyük mücadele oldu. Bu mücadelede başarılı olmamızı, yerli ve milli silahlarımız sağladı. Bu noktada savunma sanayimiz millileştikçe gerek iç gerek dış güvenlikte başarılı oldu Türkiye."

Teröre zemin hazırlayan unsurların birer birer ortadan kaldırılmasıyla son 1 yılda, bin yıllık kardeşliğe vurulan terör hançerinin çıkarılmasının vaktinin geldiğini anlatan Tunç, şunları kaydetti:

"Tüm temennimiz bu sürecin kalıcı olması. Çünkü bu millet, terörsüz bir Türkiye istiyor. Şehitlerimizin ruhunu incitecek, şehit ailelerimizi ve milletimizi üzecek hiçbir adım atmayacağımızı hep söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade ediyor. Bu süreçte kesinlikle bir pazarlık söz konusu olamaz. Bu bir al-ver süreci değildir. Hukuk ne gerektiriyorsa, hukuk devletinin tüm araçlarıyla, Terörsüz Türkiye'nin kalıcı olması, bu sürecin ayakta durması, nihayete ermesi ve milletimizin huzurlu bir geleceğe adım atması noktasında büyük bir çabamız var. Temennimiz, bu çaba milletimizin isteği doğrultusunda sonuca ulaşır ve Türkiye Yüzyılı'na başladığımız bu dönemde terörden arınmış, terörün her türlüsünü yok etmiş bir ülke olarak yolumuza devam ederiz ve kalkınma sürecimiz daha da artar, kaynaklarınızı milletimizin hizmetine sunmaya devam ederiz."

Bakan Tunç, "Muhalefet, karalama siyaseti yapmaya devam ediyor. CHP'nin genel merkezi, adeta bir yalan üretim merkezine, dezenformasyon fabrikasına dönüştü. Oradan üretilen dezenformasyonlar, yalanlar, maalesef onların parti sözcüleri tarafından sürekli dile getiriliyor. Başından beri maalesef sürekli bir karalama siyaseti. Biz ise eser siyasetine, milletimize hizmet siyasetine kesintisiz devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ile milletvekilleri de katıldı.