Adalet Bakanı Tunç: Atalay'ın davası dokunulmazlık kapsamı dışında

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Gezi Davası yargılamasında 18 yıl hapis cezası alan ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın durumuyla ilgili, "Gezi Davası anayasal düzenle ilgili bir konu. Anayasanın 14'üncü maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Tabii ki bunun takdiri Meclis Başkanlığımız ile Yargıtay arasında yapılacak yazışmalar sonrası ortaya çıkacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de yemin ettikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yargı ve adalet alanında çok sayıda reform yaptıklarını belirten Tunç, "Bu reform süreci kesintisiz devam edecek ve ülkemizin demokratikleşmesi noktasındaki çıtayı 21 yılda nasıl yükseltmişsek, yine yükseltmeye devam edeceğiz. Bir taraftan ülkemizin kalkınması devam ederken ülkemizin demokratikleşmesi de; demokrasimizin standardının daha yükselmesi anlamında, hukuk devleti ilkesinin daha da güçlenmesi anlamında, insan hak ve hürriyetlerinin önüne çıkabilecek engelleri kaldırma noktasında elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Tunç, cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın durumuyla ilgili de "Onunla ilgili yargı süreci devam ediyor. TBMM Başkanlığı'na başvurular var ve Başkanlık bu başvurular neticesinde elbette ki o yargı süreciyle ilgili gelen cevaplara göre hareket edecektir. Yargıtay'da görülen bir dava. Hüküm verilmiş ve hükümlü olarak dosyası devam ediyor. Gezi Davası anayasal düzenle ilgili bir konu. Anayasanın 14'üncü maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Tabii ki bunun takdiri Meclis Başkanlığımız ile Yargıtay arasında yapılacak yazışmalar sonrası ortaya çıkacaktır" dedi.

Görüntü dökümü:

- Yılmaz Tunç'un açıklaması

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,