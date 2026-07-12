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İşte mali şube polisinin Ahbap'ta arama yaptığı anlar

İşte mali şube polisinin Ahbap'ta arama yaptığı anlar Haber Videosunu İzle
İşte mali şube polisinin Ahbap'ta arama yaptığı anlar
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada, mali şube polisleri dernek ofisinde arama yaptı. O anlara ilişkin görüntüler yayınlanırken, görüntülerde polislerin her bir dosyayı detaylıca incelediği görüldü.

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.

HALUK LEVENT, MALİ ŞUBEDE SORGULANIYOR

İstanbul’dan İzmir’e gittiği belirlenen Haluk Levent, Bursa Otobanı’nda İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Levent, Bursa’da yapılan sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

AHBAP BİNASINDA POLİSLER ARAMA YAPTI

Soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ahbap Derneği'nin genel merkezinde arama yaptı. Polis ekiplerinin ofisteki tüm dijital materyalleri, bilgisayarları ve resmi evrakları detaylı bir şekilde incelediği anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: Haberler.com
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