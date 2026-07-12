Haluk Levent ile ilgili iddialar bitmiyor! İş insanını da Hüseyin Başaran'ı da öğrenci yurdu yalanıyla dolandırmış

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü sanatçı Haluk Levent hakkında, kamuoyunda geniş yankı uyandıracak yeni bir iddia ortaya atıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte mercek altına alınan ünlü şarkıcının, bu kez de büyük ölçekli bir gayrimenkul usulsüzlüğüne karıştığı öne sürüldü.

"ÖĞRENCİ YURDU YALANIYLA 22 TAŞINMAZI ALDI" İDDİASI

Söz konusu iddiaya göre Levent, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ı "kimsesiz kız çocuklarına yurt yapılması" projesiyle ikna ederek, toplam 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazın devrini sağladı. Gayrimenkullerin vadedilen amaç doğrultusunda kullanılmadığının tespiti üzerine, iş insanı Hüseyin Başaran’ın savcılığa suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi.

Gayrimenkullerin Başaran grubuna ait olduğu, Levent'in Ahbap Derneği adına satın almak istediği ileri sürüldü. 2018 yılında uçak kazasında kızını kaybeden Hüseyin Başaran'ın, derin manevi hassasiyet nedeniyle kimsesiz kız çocuklarının hayata atılmasını desteklemek istediği, bu nedenle Haluk Levent'in isteğini geri çevirmediği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com