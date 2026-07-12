Haberler

Haluk Levent ile ilgili iddialar bitmiyor! İş insanını da Hüseyin Başaran'ı da öğrenci yurdu yalanıyla dolandırmış

Haluk Levent ile ilgili iddialar bitmiyor! İş insanını da Hüseyin Başaran'ı da öğrenci yurdu yalanıyla dolandırmış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Haluk Levent ile ilgili skandal iddialara bir yenisi eklendi. Levent'in Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ı da "kimsesiz kız çocuklarına yurt" yalanıyla dolandırdığı iddia edildi. Ünlü şarkıcının, 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmaz alıp ücretini ödemediği, gayrimenkullerin söylenen amaçla kullanılmadığının tespit edilmesi üzerine Hüseyin Başaran'ın savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü sanatçı Haluk Levent hakkında, kamuoyunda geniş yankı uyandıracak yeni bir iddia ortaya atıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte mercek altına alınan ünlü şarkıcının, bu kez de büyük ölçekli bir gayrimenkul usulsüzlüğüne karıştığı öne sürüldü.

"ÖĞRENCİ YURDU YALANIYLA 22 TAŞINMAZI ALDI" İDDİASI

Söz konusu iddiaya göre Levent, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ı "kimsesiz kız çocuklarına yurt yapılması" projesiyle ikna ederek, toplam 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazın devrini sağladı. Gayrimenkullerin vadedilen amaç doğrultusunda kullanılmadığının tespiti üzerine, iş insanı Hüseyin Başaran’ın savcılığa suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi.

Gayrimenkullerin Başaran grubuna ait olduğu, Levent'in Ahbap Derneği adına satın almak istediği ileri sürüldü. 2018 yılında uçak kazasında kızını kaybeden Hüseyin Başaran'ın, derin manevi hassasiyet nedeniyle kimsesiz kız çocuklarının hayata atılmasını desteklemek istediği, bu nedenle Haluk Levent'in isteğini geri çevirmediği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay

Asistanı herkese aynı yalanı söyleyip paraları toplamış
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan Başbakanı Magyar'ın Antalya tatili bitti, eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi

Türkiye'ye tatilini klip yapıp yayınlayan başbakanın mesajı ülkesine
Filenin Sultanları'nın VNL çeyrek finalindeki rakibi belli oldu

Sultanlarımızın rakibi belli oldu
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı

Çocuğunu emanet ettiği yerde bu hale getirdiler
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti

Marmaray'da pes dedirten görüntü
Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti

Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti
Savcılık dosyasına girdi! Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu

Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu
Jhon Duran derken... Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor

Jhon Duran derken... Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor