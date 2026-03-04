Adalet Bakanı Gürlek, DEM Parti Heyetiyle 'Terörsüz Türkiye' sürecini görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı makamında kabul etti.

MASADA "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ VAR

Bakan Gürlek, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin ilgili kurumları tarafından eşgüdüm içerisinde yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çalışmaların ele alındığını bildirdi.

Görüşmede, söz konusu süreç kapsamında atılabilecek adımların değerlendirildiğini aktaran Gürlek, devlet kurumlarının koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Gürlek, açıklamasında ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alacağı kararlar doğrultusunda sürece ilişkin gerekli çalışmaların büyük bir hassasiyetle yürütüleceğini kaydetti.

DEM Parti Heyeti Gürlek'ten sonra da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi de ziyaret etti.