Adalet Bakanı Gürlek, DEM Parti Heyetiyle 'Terörsüz Türkiye' sürecini görüştü
Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı makamında kabul etti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen ve "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında sürdürülen çalışmalar ele alınırken, sürecin ilerleyişi ve atılabilecek adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı makamında kabul etti.
- Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet kurumlarınca yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin çalışmalar ele alındı.
- DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Gürlek'ten sonra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.
MASADA "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ VAR
Bakan Gürlek, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin ilgili kurumları tarafından eşgüdüm içerisinde yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çalışmaların ele alındığını bildirdi.
Görüşmede, söz konusu süreç kapsamında atılabilecek adımların değerlendirildiğini aktaran Gürlek, devlet kurumlarının koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Gürlek, açıklamasında ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alacağı kararlar doğrultusunda sürece ilişkin gerekli çalışmaların büyük bir hassasiyetle yürütüleceğini kaydetti.
DEM Parti Heyeti Gürlek'ten sonra da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi de ziyaret etti.