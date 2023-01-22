Açılış törenine Erdoğan'ın yanı başındaki isim damga vurdu! Kurdeleyi beraber kestiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane- İstanbul Havalimanı metrosunun açılışını gerçekleştirdi. Kağıthane ile İstanbul Havalimanı arasını 24 dakikaya indiren, günde 800 bin yolcu kapasiteli metronun 1 ay boyunca ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

ERDOĞAN, KURDELEYİ ÇİLLER'LE BİRLİKTE KESTİ

Metronun açılış törenine çok sayıda kişi katıldı. Törene katılanlar arasında eski Başbakan Tansu Çiller'in de yer alması dikkat çekti. Daha önce parti kuracağı iddialarıyla sık sık gündeme gelen Tansu Çiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen yanında durarak kurdeleyi birlikte kesti.

İYİ PARTİ, ÇİLLER İDDİASINI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Şubat 2022'de ilginç bir iddiayı gündeme getirmişti. Aydın, "Tansu Çiller, AK Parti'den oy koparan İYİ Parti'nin oylarını kırmaya çalışmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş, 'İYİ Parti'nin bulunduğu yerde ne yapabilirsen kardır' anlayışıyla iktidar tarafından desteklenen, maddi imkanları iktidar tarafından sağlanan bir proje kişisidir." demişti.

"SİYASİ PARTİ KURMAK GİBİ BİR KARARIM YOK"

İYİ Partili Aydın'ın açıklamalarına yanıt veren Tansu Çiller, "Ben hakikaten şaşırdım. Çünkü benim bu aşamada siyasi parti kurmak gibi bir kararım yok. Bu tür haberlerin amacı başka ve gerçekle bir ilgisi yok. Sayın Cumhurbaşkanı ile bu konularda en ufak bir temasım olmamıştır. Bu iddianın ortaya atılmasının nedeni ise bir algı operasyonudur. Benim şu veya bu şekilde bir parti kurma kararım olmadığı gibi Sayın Cumhurbaşkanı ile en ufak bir temasım olmamıştır. Ben bu haberleri görünce şaşırdım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da şaşırdığını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"MİLLET AK PARTİ İKTİDARINA ŞANS VERDİ"

Öte yandan Tansu Çiller, 2021 yılında 28 Şubat'ın yıldönümünde, "28 Şubat'ın ardından batan bankalar, Türkiye'yi büyük krize soktu. Bu krizin maliyeti 291 milyar dolar. Bunları, gençlerimiz darbelerin maliyetini anlasın diye anlatıyorum. Bugün gençliğin en önemli sorunu işsizlik. Bu 291 milyar dolar ile gençlerimizin işsizlik sorununu çok büyük ölçüde çözebilirdik. Mağdur edenler ve mağdur olanlar hepimiz aynı platformda buluşup, demokrasinin evrensel değerleri üzerinde anlaşabilirsek, ülkemizi sadece muasır medeniyetler seviyesine çıkaramayız aynı zamanda bu ülkeyi büyük bir aşamadan geçiririz. Nihayet millet ne yaptı? Bizleri tasfiye etti ve AK Parti iktidarına şans verdi ve onlar da darbeleri bitirdiler. Vesayet dönemini bitirdiler. Şimdi bize düşen yine demokrasinin yüksek platformunda birleşmek burada, herkese yer var." açıklamasını yapmıştı.