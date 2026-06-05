Milli Eğitim Bakanı Tekin, açık öğretimde kayıtlı tutuklu ve hükümlü öğrenci sayısını açıkladı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında açık öğretimde denetimli serbestlik kapsamında 856, tutuklu veya hükümlü statüsünde ise 73 bin 75 öğrencinin kayıtlı olduğunu açıkladı.

Tekin, İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ile bazı milletvekillerinin suça sürüklenen çocukların ne kadarının eğitim sisteminde yer aldığını ve eğitim sistemi içindeyken suçla temas etmiş çocukların rehabilitasyonuna yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı.

Öğrencilerin okul terk riskinin azaltılması, devamsızlık ve eğitimden kopuş süreçlerinin önlenmesi ile risk altındaki öğrencilerin erken dönemde tespit edilerek desteklenmesinin Bakanlığın temel politika alanları arasında bulunduğunu vurgulayan Tekin, eğitim dışına itilen, devamsızlık yapan veya sistemle bağı zayıflayan öğrencilere yönelik gelişimsel, önleyici ve iyileştirici rehberlik hizmetlerinin yürütüldüğünü belirtti.

Öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen çalışmaların sürdürüldüğünü, okullarda riskli davranışların erken tespiti ve önlenmesine yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin "Okullarda Şiddetin Önlenmesi Genelgesi" doğrultusunda yürütüldüğünü ifade eden Tekin, söz konusu genelge ile merkez ve taşra teşkilatındaki yöneticiler, okul idarecileri ve öğretmenlerin şiddetin önlenmesine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarının ayrıntılı olarak tanımlandığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, şunları kaydetti:

"İllerdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonları, okul ve kurum ortamlarında şiddete zemin hazırlayabilecek risk faktörlerini tespit etmek ve bu risklerin bertaraf edilmesine yönelik tedbirleri almakla sorumludur. Bu kapsamda rehberlik ihtiyaçları belirleme anketleri, sınıf risk haritaları ve okul risk haritaları aracılığıyla öğrenci, öğretmen ve velilerin ihtiyaçları belirlenmekte, rehberlik servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezleri koordineli şekilde çalışmaktadır.

Eğitim sistemi içinde suçla temas etmiş çocuklara yönelik çalışmalar, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararları çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda danışmanlık tedbiri uygulamalarıyla çocuk yalnızca bireysel düzeyde değil, aile ve sosyal çevresiyle birlikte ele alınmakta, yeniden suça sürüklenme riskinin azaltılması amacıyla risk faktörleri değerlendirilmekte, koruyucu ve destekleyici önlemler alınmakta ve psikososyal destek hizmetleri sunulmaktadır. Bakanlığımızca geliştirilen ve güncellenen programlarda iletişim becerileri, öfke kontrolü, 'hayır' diyebilme, güvenli ilişkiler kurma, bilinçli teknoloji kullanımı ve yaşam becerileri gibi alanlara yer verilmekte, sosyal duygusal beceri programları aracılığıyla öğrencilerin öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık ve ilişki becerileri desteklenmektedir."

Tutuklu/hükümlülere yönelik 15 bin 738 kurs açıldı

Açık öğretim kurumlarında öğrenim gören denetimli serbestlik kapsamındaki öğrenciler ile tutuklu/hükümlü öğrencilerin "sınav ücretinin muafiyeti" kapsamında desteklendiğini aktaran Tekin, denetimli serbestlik kapsamında bulunan öğrencilerin yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin halk eğitimi merkezleri ile yüz yüze eğitim vermekle yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Tutuklu veya hükümlü öğrencilerin kayıt işlemlerinin ceza infaz kurumlarının eğitim birimleri ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleştirildiğini hatırlatan Tekin, kayıtlı öğrenci sayısına ilişkin, "2025-2026 eğitim öğretim yılında açık öğretim okullarında denetimli serbestlik kapsamında 856, tutuklu veya hükümlü statüsünde ise 73 bin 75 öğrenci kayıtlı. Ayrıca 1 Ocak 2025-5 Mayıs 2026 tarihleri arasında halk eğitimi merkezlerinde denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurulları kapsamında ve tutuklu/hükümlülere yönelik 15 bin 738 kurs açılmıştır." açıklamasında bulundu.