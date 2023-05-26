Abdulhamit Gül ve Rıdvan Fadıloğlu Gaziantep'te İşçi ve Esnaf Ziyaretleri Yaptı

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, fabrika işçileri ve esnafla bir araya geldiler.

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, fabrika işçileri ve esnafla bir araya geldiler.

İlk ziyaret Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikalarda çalışan işçilere yönelik yapıldı. Ziyarete; Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu katıldı. İşçilerle selamlaşan ve kendilerinin sorun ve taleplerini dinleyen Abdulhamit Gül, Fatma Şahin ve Rıdvan Fadıloğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde verilen destek için teşekkür ettiler, hafta sonu yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verilmesini talep ettiler. İkinci ziyaret ise Mona Roza Cadde üzerinde hizmet sunan esnafa yönelik yapıldı. Ziyarete; Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş katıldı. Her esnafla selamlaşan ve sohbet eden Abdulhamit Gül ve Rıdvan Fadıloğlu, esnafın; sorun, talep ve önerilerini dinledi, çözüm önerilerinde bulundu. Esnafın yönettiği tüm soruları da cevaplayan Gül, Fadıloğlu ile Yılmaz, esnafa bol ve bereketli kazanç diledi. Abdulhamit Gül, Rıdvan Fadıloğlu, Mehmet Yılmaz, yolda karşılaştıkları ve alışveriş yapan vatandaşla da selamlaştı, sohbet etti, çocuklarla özel olarak ilgilendi. - GAZİANTEP

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