Abdulhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na "Yenilen pehlivan güreşe doymazmış"

GAZİANTEP - AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sandığı koysun tekrar seçim yapalım' çıkışına, "Hiçbir seçim kazanmamış, bugün gelsin tekrar seçim yapalım diyor. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. 2 ay önce sandık önümüzdeydi. Mürekkebi kurumadı milletimizin oy verdiği sandıkta, tekrar sandık gelsin seçim yapalım diyor. Bunların kazanacağı tek seçim CHP Genel Başkanlığı seçimidir" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mesut Bozatlı, Derya Bakbak, Mehmet Eyup Özkeçeci, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti İl Başkanı Murat Çetin ve İl Kadın Kolları Başkanı Feray Şahin il başkanlığında düzenlenen il yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Programda açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programındaki sözlerine cevap verdi.

"Yenilen pehlivan güreşe doymazmış"

Seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kazanacakları tek seçimin CHP Genel Başkanlık seçimi olacağını belirten AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, "Muhalefete baktığımızda baba oğul gibiyiz diyenlerin nasıl bir hal içerisinde olduğunu hepimiz yakından görüyoruz. Milletimiz o kadar kuyumcu titizliğiyle ölçüp biçip tartıyor ki sandığa giderek oyunu verirken tüm bunları görerek ferasetiyle oy veriyor, çünkü bu millet bu ülkeyi maceraya atmam inancıyla 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta sandığa gitti ve bugün ne kadar haklı olduğunu, milletimizin vermiş olduğu kararı bir kez daha görüyoruz. Hiçbir seçim kazanmamış bugün gelsin tekrar seçim yapalım diyor. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. 2 ay önce sandık önümüzdeydi. Mürekkebi kurumadı milletimizin oy verdiği sandıkta, tekrar sandık gelsin seçim yapalım diyor. Bunların kazanacağı tek seçim CHP Genel Başkanlığı seçimidir. Onu da nasıl yaparlar zoom'larda adeta diziler gibi muhalefetin bu halini görünce ülke demokrasisi açısından üzülüyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'nin gerçekten ciddi bir muhalefet sorunu var"

Türkiye'de ciddi bir muhalefet sorunu olduğunu ve seçim kazanmak için ülkenin en önemli kurumunu partisinden ve 6'lı masadan gizli bir şekilde bir başka parti ile anlaşarak verdiklerini aktaran Gül, "Muhalefet Türkiye'de yol gösterip vatandaşların, ülkenin siyasetine yönelik öneriler sunacağına kendi aralarındaki kısır çekişmelerle zaman harcadığını üzülerek görüyoruz. Demokrasimiz adına üzülüyoruz, ülkemiz adına üzülüyoruz. Türkiye'nin gerçekten ciddi bir muhalefet sorunu var, bakıyorsunuz 2 genel başkan anlaştık diyor, sizin sözcünüzün haberi yok, onun haberi yoktu diyorsunuz. 2 kişi anlaşmış, masada ortaklar var, ortakların haberi yok. Ülkenin en önemli kurumunu bir başkasına anlaşarak veriyorsunuz. Milletten saklıyorsunuz, milletten gizliyorsunuz. Bırakın onu ortaklarınızdan gizliyorsunuz. Bu da yine sorunumuzu artırıyor, ülkemizde AK Parti olarak yine siyasetin itici gücü, lokomotifi olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yola devam edeceğiz. Muhalefetin bu halini görünce ülkemiz adına, demokrasimiz adına üzülüyoruz ama onlar ne yaparsa yapsın onları kendi gündemleriyle baş başa bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çalınmadık kapı bırakmayacağız"

Yeni il yönetimiyle çalışmaları hızlandıracaklarını ve çalınmadık kapı bırakmayacağını söyleyen AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, "Yeni dönemde faaliyet gösterecek il yönetimimizle çalınmadık kapı bırakmayacağız. Vatandaşlarımızla birlikte, vatandaşlarımızın tüm taleplerine ivedilikle dönüşler yapacağız, yerine getireceğiz. Hemşehrilerimizin memnuniyetine ve gazi şehrimizin gelişmesine canla başla uyum içerisinde güzel çalışmalar yapacağız. Biz dün olduğu gibi bugün de halka hizmet hakka hizmet üstünlüğüyle hareket ediyoruz Türkiye Yüzyılı çatısı altında güzel ve hayırlı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.