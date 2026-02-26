İsviçre'deki ABD ve Ukrayna arasında 'ikili barış görüşmeleri' sona erdi

ABD ve Ukrayna müzakere heyetleri, arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan "ikili barış görüşmeleri" sona erdi.

Ukrayna'da savaşa son verme çabaları çerçevesinde mart ayı başında Rusya tarafının da katılacağı üçlü barış görüşmeleri öncesinde ABD ve Ukrayna müzakere heyetleri, arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan "ikili barış görüşmeleri" sona erdi.

Müzakereler çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff liderliğindeki ABD heyeti, Ukrayna heyetiyle savaş sonrasında Ukrayna'nın refahı ve yeniden inşasına ilişkin konuları masaya yatırdı.

Rus müzakereci, ABD'li yetkililerle görüştü

Rus basını, Rus müzakereci Kirill Dmitriev'in de öğleden sonra Cenevre'deki müzakerelere ev sahipliği yapan Hotel des Bergues'e geldiğini duyurdu. Haberlerde, Dmitriev'in ABD'li yetkililer ile ayrı görüşme yaptığı, Ukrayna tarafıyla görüşmediği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cenevre'deki görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bugünkü toplantıların sonucu olarak, bir sonraki üçlü format için artık daha fazla hazırlık var. Bir sonraki toplantı, büyük ihtimalle Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Abu Dabi'de yapılacak. Bu formatın, mart ayı başında gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

"Ukrayna'ya uzun vadeli destek mekanizmalarına odaklanıldı"

Ukrayna'nın barış görüşmelerindeki başmüzakerecisi Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, "Cenevre'de bir müzakere turu daha tamamlandı. Çalışmalar, iki formatta yürütüldü. Amerikan tarafıyla ayrı ayrı görüşmeler ve ABD ile İsviçre'nin yer aldığı üçlü bir toplantı" dedi.

Umerov, görüşmelerin ardından ABD tarafının temsilcileri Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile birlikte, ileride atılacak adımlar hakkında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak bir değerlendirme yaptıklarını söyledi. Umerov, "Bir sonraki müzakere turu için hazırlıklar sürüyor. Güvenlik parametrelerinin, ekonomik kararların ve ileride yapılacak anlaşmalara temel oluşturması gereken mutabık kalınmış pozisyonların nihai hale getirilmesi üzerinde çalışıyoruz. Amaç, ABD ve Rusya'nın dahil olacağı bir sonraki üçlü toplantıyı mümkün olduğunca somut ve içerikli hale getirmek" dedi.

Umerov, "Özellikle ekonomik boyut ve Ukrayna'ya uzun vadeli destek mekanizmalarına odaklanıldı. (Ukrayna Ekonomi Bakanı) Oleksiy Sobolev'in de dahil olduğu hükümet düzeyindeki ekonomi ekibi ve Amerikalı ortaklarımızla birlikte, Ukrayna'nın toparlanmasına ilişkin bir belgeyi ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Ekiplerimizin özellikle gelecekteki yeniden inşa ve yatırım planı başlıkları üzerinde belgeyi daha ayrıntılı bir şekilde çalışmaya devam etmesi konusunda mutabık kaldık" dedi.

Cenazelerin takası gerçekleştirildi

Görüşmelerin devam ettiği süreçte Rusya ve Ukrayna arasında yeni bir cenaze takası gerçekleştirildi. Rusya'nın bin Ukraynalı askerin cenazesini, Ukrayna'nın da 35 Rus askerinin cenazesini iade ettiği açıklanmıştı.

"Bizim için son tarih söz konusu değil"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise görüşmelerin gerçekleştiği gün, savaşın bitimine ilişkin karamsarlığa neden olan bir açıklama yaptı. Rus basınına yaptığı açıklamada Lavrov, Ukrayna'daki savaşın ne zaman sona ereceği konusunda bir öngörüde bulunmak için çok erken olduğunu söyledi. Lavrov, "Bizden son tarih konusunda bir şey duydunuz mu? Bizim için son tarih söz konusu değil. Bizim hedeflerimiz var ve bunlara ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukraynalı müzakere heyetleri, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi ve Cenevre'de üçlü formatta görüşmeler gerçekleştirmiş fakat aralarında toprak taleplerinin de yer aldığı zorlu meselelerin hiçbirinde çözüme ulaşamamıştı. - CENEVRE

