Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz "Ekipler, Washington'un Kiev'le olası müzakereler için tarih, yer ve müzakere ekibi üzerinde görüşüyor. Daha sonra Ruslara götüreceğimiz ve o tarafı da test edeceğimiz güven arttırıcı önlemleri ele alıyoruz" dedi.

ZELENSKİY'DEN TRUMP'A MEKTUP

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Kongre'de gerçekleştirdiği ilk hitabında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den aldığı önemli bir mektupta Zelenskiy'nin, Ukrayna'nın kalıcı barışı sağlamak için en kısa sürede müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu ifade ettiğini ayrıca, ABD ile planlanan mineraller anlaşmasının Washington için uygun olan herhangi bir tarihte imzalanmaya hazır olduğu yazdığını açıklamıştı.

"UKRAYNA'YA YARDIMLAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, bir televizyon kanalına verdiği röportajda ABD'nin Ukrayna'ya yardımları durdurmasına ve Zelenskiy'in Trump'a yazdığı mektubuna değindi. Waltz, barış görüşmelerinin düzenlenmesi ve güven arttırıcı önlemlerin alınması durumunda Trump'ın, askıya aldığı Ukrayna yardımlarının yeniden gözden geçirebileceğini kaydetti.

"EKİPLER MÜZAKERELER İÇİN GÖRÜŞÜYOR"

Zelenskiy'in mektubunu ise "olumlu bir adım" olarak tanımlayan Waltz, "Ekipler, müzakereler için tarih, yer ve müzakere ekibi üzerinde görüşüyor. Daha sonra Ruslara götüreceğimiz ve o tarafı da test edeceğimiz güven arttırıcı önlemleri ele alıyoruz" dedi. Güven arttırcı önlemlere ilişkin detay vermeyen Waltz, "Bence bu müzakereleri sonuçlandırabilir ve bu müzakerelere doğru ilerleyebilirsek ve aslında bazı güven arttırıcı önlemleri masaya koyabilirsek, o zaman Başkan bu duraklamayı kaldırmaya ciddi bir şekilde düşünecektir. Her iki tarafın da önce kısmi sonra da kalıcı bir barış için samimi bir şekilde müzakere ettiğini bilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAKİ KAVGA?

Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile Zelenskiy arasında, Oval Ofis'teki soru-cevap bölümünde uzun süren bir tartışma yaşanmış, Trump Zelenskiy'ye, "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun ve bu yaptığın bizim ülkemize saygısızlık. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin." demişti.

İkili arasındaki tartışmanın devam etmesi üzerine Trump, "Ülkenizin başı büyük belada. Bunu biliyorsun. Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." ifadesini kullanmıştı.

Zelenskiy ise ABD ile yapacakları nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin "yeterli" olmadığını kaydederek, "Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz." demişti.

Kameralar karşısında uzun tartışmanın ardından görüşme sona ermiş, daha sonra Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yapılması planlanan ortak basın toplantısının iptal edildiğini duyurmuştu.

Ortak basın toplantısının ve anlaşma imza töreninin iptal edilmesinin ardından Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.