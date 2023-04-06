ABD Temsilciler Meclisi heyeti, Tsai-McCarthy görüşmesinin ardından Tayvan'da

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul ve 7 kişiden oluşan heyet 2 günlük ziyaret kapsamında Tayvan'a geldi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in California'da ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesinden saatler sonra ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul ve beraberindeki 7 kişilik heyet siyasi temaslarda bulunmak üzere Tayvan'a geldi. Heyette Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'den Young Kim, Ami Bera, French Hill, Guy Reschenthaler, Madeleine Dean, Michael Lawler ve Nathaniel Moran bulunuyor.

Tayvan lideri ile görüşecekler

Tayvan'da 2 gün boyunca temaslarda bulunacak olan ABD'li heyetin Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve Yardımcısı Lai Ching-te ile görüşmesi bekleniyor. ABD'li heyet, Yasama Sözcüsü You Hsi-kun'un tarafından verilen yemeğe katılacak ve Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu ile de bir araya gelecek. Görüşmelerde silah satışı da dahil olmak üzere çok sayıda konu masaya yatırılacak.

Pekin'den ziyaretlere yanıt geldi

ABD-Tayvan arasında yaşanan ziyaretlere sert tepki gösteren Pekin yönetimi yeni bir adım daha atarak Tayvan Boğazı'nda 3 gün sürecek özel ortak devriye ve denetim operasyonu kararı aldı. Fujian Deniz Güvenliği İdaresi (MSA) tarafından yapılan açıklamada, Tayvan Boğazı'nın orta ve güney kesimlerinde 3 gün boyunca Tayvan gemilerinin denetleneceği duyuruldu. Operasyon kapsamında Çin Sahil Güvenlik gemisi "Haixun 06" bölgeye gönderildi.

Geçtiğimiz ay, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ken Calvert liderliğindeki 6 kişilik ABD kongre delegasyonu 2 günlük ziyaret için Tayvan'a gelmiş, Tayvan hükümet yetkilileri ile güvenlik, ekonomik ve ticari işbirliği konularında görüşmüşlerdi.

Pekin yönetimi, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu savunurken, Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu belirtiyor. Tayvan, dünyada yalnızca 13 ülke tarafından resmi olarak tanınıyor. - TAİPEİ