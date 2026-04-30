ABD'nin Almanya'nın 20 farklı bölgesinde yaklaşık 39 bin askeri bulunuyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya Başbakan Friedrich Merz ile yaşadığı gerilim sonrası ABD askerlerinin sayısını azaltmayı planladığı Almanya'da 20 farklı bölgede yaklaşık 39 bin ABD askeri bulunuyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerilim, iki ülke ilişkilerini yeni bir boyuta taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Almanya'da konuşlu askeri birliklerinin sayısının azaltılması ihtimalini değerlendirdiğini ve kararın kısa sürede verileceğini belirtti. Trump'ın bu tehdidi sonrası gözler Almanya'daki ABD askeri varlığına çevrildi. ABD'nin Orta Doğu gibi dünya çapındaki operasyonlarını gerçekleştirdiği askeri üslerin bulunduğu Almanya'daki bu tesisler, asker, silah, gemi ve uçakların sevkiyatına, insansız hava araçları (İHA) kontrolüne ve yaralı askerlerin tedavisine ev sahipliği yapıyor.

Nisan 2026 verilerine göre, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin Almanya'nın 20 farklı bölgesindeki askeri tesislerinde yaklaşık 39 bin askeri görev yapıyor. Bu sayı kısmi rotasyonlar veya tatbikatlar gerekçesiyle zaman zaman azalıyor veya artıyor. Ramstein Hava Üssü, ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) ve ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Almanya'da en çok ABD askerlerinin olduğu askeri tesisler olarak öne çıkıyor.

ABD dışındaki en büyük ABD askeri hava üssü: Ramstein

Almanya'daki ABD askeri varlığında ise bazı tesisler daha fazla öne çıkıyor. Almanya'daki ABD askerlerinin konuşlandırıldığı en önemli askeri tesis ise Ramstein Hava Üssü. 1973'ten beri ABD Hava Kuvvetleri'nin Avrupa karargahı olarak hizmet veren üs, ABD dışındaki en büyük ABD askeri hava üssü konumunda. NATO, ittifakın füze savunmasını ve uzay gözetimini buradan kontrol ediyor. Ramstein, ABD silahlarının ve birliklerinin Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya taşınması için en önemli merkez konumunda ve Ukrayna'ya silah teslimatı için önemli tesis olmaya devam ediyor. Üs ayrıca ABD insansız hava aracı operasyonları için de büyük öneme sahip. Aralarında birçok Alman'ın da bulunduğu yaklaşık 9 bin asker ve sivil çalışan burada görev yapıyor. Kendilerine ait okulları, sosyal alanları, alışveriş merkezleri, posta ve polis sistemi olan ve alışverişlerde zorunlu olarak ABD doları kullanılan tesis "Küçük ABD" olarak biliniyor.

ABD dışındaki en büyük ABD askeri eğitim alanı: Grafenwöhr

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Grafenwöhr askeri üssü de önemli merkezlerden biri konumunda. Büyüklüğü 230 kilometrekareden fazla olan üs, ABD dışındaki en büyük ABD askeri eğitim alanı olarak biliniyor. ABD Ordusu'nun yönetimi altında olan tesis, 1993'ten beri NATO müttefikleri birliklerinin eğitim alanı durumunda. ABD Savunma Bakanlığı, Grafenwöhr tesislerini en modern eğitim alanlarından biri haline getirmek için yaklaşık 1,2 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. 2026 yılı itibarıyla burada yaklaşık 13 bin 500 asker konuşlandı. Rusya savaşından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de burada eğitim görüyor. Grafenwöhr, aynı zamanda ABD Askeri Polisi'nin Avrupa karargahına da ev sahipliği yapıyor.

EUCOM ve AFRICOM

Almanya'nın Stuttgart ve Wiesbaden şehirleri ise ABD'nin Avrupa (EUCOM) ve Afrika (AFRICOM) askeri operasyonları için muharebe komutanlıklarının ana üslerine ev sahipliği yapıyor. Örneğin 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Taliban hükümetini devirmek için 7 Ekim'de Afganistan'a karşı başlattığı "Kalıcı Özgürlük Operasyonu" buradan koordine edildi. Wiesbaden ayrıca ABD Kara Kuvvetleri'nin Avrupa'daki karargahına da ev sahipliği yapıyor.

Büchel kasabası yakınlarındaki Alman Hava Kuvvetleri Üssü ise, Alman hükümeti tarafından sipariş edilen 35 adet ABD yapımı F-35 savaş uçağını barındırmak üzere modernize ediliyor. F-35 kampüsü olarak adlandırılan bu yer, tamamen ABD askerlerinin kontrolü altında. Büchel askeri üssü aynı zamanda NATO'nun nükleer paylaşım düzenlemelerinin bir parçası olarak, ABD nükleer silahlarının depolanabileceği Almanya'daki tek yer olarak biliniyor.

ABD dışındaki en büyük askeri hastane: Weilerbach

Kaiserslautern yakınlarındaki Weilerbach ABD Askeri Hastanesi ise, 2029'da tamamlandığında dünya genelindeki tüm operasyon bölgelerinden gelen yaralı ABD askerlerini tedavi edecek. Yaklaşık 2 milyar dolarlık maliyeti olacağı tahmin edilen hastane, ABD dışındaki en büyük askeri hastane olacak.

ABD askerlerinin Almanya'daki ekonomik etkisi

ABD birlikleri, üslerin çevresindeki bölgeler için önemli bir ekonomik faktör durumunda. Yaklaşık 39 bin ABD askeri ve ailelerinden oluşan 100 binin üzerindeki nüfus, askeri tesislerin bulunduğu bölgeler için önemli bir ekonomik getiri oluşturuyor. Binlerce yerel işçi, ABD ordusu tarafından istihdam ediliyor ve özellikle Baden-Württemberg ve Bavyera başta olmak üzere birçok eyalette binlerce iş kolu ABD birlikleri bağlamında faaliyet gösteriyor.

Ramstein Hava Üssü, tek başına bölgesel ekonomi için yıllık olarak yüz milyonlarca euro tutarında ücret, maaş, kira ve sözleşme geliri sağlıyor. ABD dışında en büyük ABD askeri hastanesinin 2029 yılında tamamlanması sonrası Weilerbach, sağlık başta olmak üzere önemli sektörlerde birçok Alman için iş fırsatına dönüşecek.

Trump ilk başkanlık döneminde de Almanya'dan asker çekme kararı almıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'daki askerlerini geri çekme hamlesi yeni değil. Trump ilk başkanlık dönemi olan 2017-2021 yılları arasında da Almanya'daki ABD'li asker sayısını azaltma kararını açıklamıştı. Söz konusu dönemde Trump, Almanya'daki 35 bin askerinden 12 binini geri çekmek istediğini duyurmuş, bunlardan bazılarının diğer Avrupa ülkelerine kaydırılmasının planladığını bildirmişti. Trump, asker çekme kararına ise Almanya'nın NATO kapsamındaki yetersiz askeri harcamalarını gerekçe göstermişti. Ancak Trump'ın halefi Joe Biden göreve geldikten sonra söz konusu planları durdurmuştu.

ABD-Almanya arasındaki son gerilim

ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'daki askeri varlıklarını azaltmayı değerlendireceği açıklaması, Başbakan Merz ile son günlerde yaşadığı gerilime dayanıyor. Almanya Başbakanı Merz, geçen hafta "ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor" açıklamasını yapmış, ardından ABD'nin İran savaşından bir çıkış stratejisi olmadığı eleştirisinde bulunmuştu. Trump ise Merz'e "Ne dediği hakkında hiçbir fikri yok" karşılığını vermiş, Almanya Başbakanı'nı İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını hoşgörmekle suçlamıştı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı