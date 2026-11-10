ABD Dışişleri Bakanı Rubio, UCM'ye çok büyük zarar vermekle tehdit etti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni açık bir şekilde tehdit ederek, "Yanlışlarından dönmedikleri takdirde UCM'ye çok büyük zarar verebileceğimize inanıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Rubio, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının geleceğine ilişkin olarak ise, "İsrail, artık silah satın alabilecek kadar müreffeh ve zengin. Artık finansman sağlamamız gerekmiyor" dedi.

Toplantıda Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ilişkin görüşmeler de yapılıp yapılmadığına ilişkin bir soru alan Rubio, "Gittiğimiz her yerde bunu gündeme getiriyoruz. UCM, daha doğrusu mahkemenin bazı unsurları, ilgili anlaşmaya taraf olmayan ülkelerin vatandaşları üzerinde yargı yetkisine sahip olduklarını iddia etmeyi sürdürüyor. Bir buçuk yıldır onları iyi niyetli yollarla reform yapmaya ikna etmeye çalışıyoruz. Ancak buna yanaşmadılar. Dolayısıyla farklı bir yaklaşım denememiz gerekecek" dedi. Rubio, "Ne yapıp yapmayacağımızı söylemeyeceğim ancak şununla yetineyim; Yanlışlarından dönmedikleri takdirde UCM'ye çok büyük zarar verebileceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Savunma Bakanı Hegseth'e desteğini açıkladı

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin ara seçimleri kaybetmesine neden olan İran savaşının başlıca sorumluları arasında gösterilen Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden azli için Cumhuriyetçi Partili Kongre Üyesi Thomas Massie tarafından başlatılan girişime ilişkin bir soruya Rubio, "Hegseth'in çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Bu konuların birçoğunda kendisiyle her gün çalışıyorum. Yaptığı işi ve sergilediği profesyonelliği gördüm" cevabını verdi.

Hegseth aleyhindeki girişimin haksızlık olduğunu savunan Rubio, "Hem Ulusal Güvenlik Danışmanı hem de Dışişleri Bakanı olarak bulunduğum konumdan baktığımda, Pete'in (Hegseth) çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun ekim ayında Fransa'da yüzlerce dağıtım merkezinin buzdolabı ve dondurucularına yönelik siber saldırıdan İran'ı sorumlu tutması konusunda bir soru alan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, "Buna neden şaşırıldı? İran Devrim Muhafızları Ordusu uzun zamandır dünyanın dört bir yanında terör ve sabotaj eylemleri gerçekleştiriyor. Bu yeni bir haber değil" dedi.

Rubio, "Devrim Muhafızları, kötü insanlardan oluşan bir grup. Onlara bu yüzden yaptırım uyguluyoruz. Onları bu yüzden terörist olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın bugün UCM'ye desteklerinin süreceğini açıkladığına işaret eden bir soruya Rubio, "Ben Amerika'yı önemsiyorum. Mesele, bizim üyesi olmadığımız gayrimeşru bir mahkemede bir Amerikan askerinin veya komutanının yargılanmasına izin vermeyeceğiz. Bu kadar basit" cevabını verdi.

"Bugün Netanyahu, yarın bir Amerikalı olacak"

Rubio, "O yapıya katılmak istiyorlarsa katılabilirler. Ancak bir Amerikan askerinin, mahkemenin yargı yetkisi iddia ettiği bir ülkede düzenlenen operasyonda savaş pilotu olduğu gerekçesiyle 20 yıl sonra tutuklanmasına asla izin vermeyeceğiz. Buna müsamaha göstermeyeceğiz. Bu arada bu uzun zamandır süren bir mesele. Yeni değil. ABD'de 2004'ten beri bu konuda tartışmalar yapılıyor. Sonunda bu meseleyi ele alacağız. Çünkü o mahkeme, ABD'nin ulusal çıkarları açısından kesinlikle kabul edilemeyecek alanlara ve anlayışlara giderek daha fazla yöneliyor" dedi.

UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardığına dikkat çeken bir basın mensubuna yanıtında Rubio, "Evet, bugün Netanyahu, yarın bir Amerikalı olacak. Dolayısıyla mesele kişiler değil. Mesele, anlaşmaya taraf olmayan ülkeler üzerinde yargı yetkisi iddia etmeleri. Onların yargı yetkisine tabi olmak isteseydik katılırdık. Katılmadık. Üye değiliz" ifadelerini kullandı.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ın yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de başlayacak Ukrayna'da barış görüşmelerinden umutlu olmadığını açıkladığı ifade edilmesi üzerine Rubio, "Kolay bir mesele değil, savaşın neredeyse beş senedir sürmesinin nedeni de bu. Biz elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

"(Gazze'de) Takvimin gerisinde kalındı"

Gazze'deki insani durumun boyutuna ilişkin bir soruya cevabında Rubio, "Dünya Gıda Programının yeni başkanı geldi ve yapılması gerekenler ile ilerleme sağlanması gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Ateşkesin parçası olan anlaşmalar var ve bunlara uyulmasını bekliyoruz. Ayrıca karşılamak istediğimiz, giderek artan insani ihtiyaçlar bulunuyor. Dünya Gıda Programı bu yardımları ulaştırabilmek açısından benzersiz bir konumda" dedi.

Rubio, "Dünya Gıda Programı'nın nihai hedefi, Gazze'ye sürekli gıda sağlamak değil, Gazze'nin zamanla kendi gıdasını üretebilmesini sağlamak. Fırınlar ve kendi gıdasını üretebileceği tesisler kurarak kendi kendine yeterli duruma gelmesi amaçlanıyor. Hepimizin paylaştığı hedef bu" dedi.

Diğer yandan barınma ve kış yaklaşırken ısınma ihtiyacına da dikkat çeken Rubio, "Bunların hepsi Barış Kurulu programının parçasıydı. Ateşkesin oluşturulma biçiminin de bir parçasıydı. Çeşitli nedenlerle bazı konularda takvimin gerisinde kalındı. Ancak bu açığın kapatılmasını bekliyoruz. Çok sayıda iyi çalışma yapıldı. Dolayısıyla bunları bir araya getirebileceğimiz konusunda iyimseriz" ifadelerini kullandı.

"İsrail, artık silah satın alabilecek kadar müreffeh ve zengin. Artık finansman sağlamamız gerekmiyor"

Rubio, ABD'nin İsrail'e askeri yardımının geleceğinin ne olacağı sorusuna, "Başbakan Netanyahu, İsrail'in artık yabancı askeri finansmandan yararlanan bir ülke olmaktan çıkıp silahları satın alan bir ülkeye dönüşmesini istediğini zaten açıkladı. Politikamız, Başkan Trump'ın söylediği gibi, finansman bölümünün mümkün olan en kısa sürede sona ermesi. İsrail, artık silah satın alabilecek kadar müreffeh ve zengin. Artık finansman sağlamamız gerekmiyor ancak bizden silah satın alabilirler.. Bu, İsraillilerin de bizzat önerdiği bir şey" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Rubio, "Takvimi müzakere edeceğiz. Başkan bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini istiyor. En kısa sürede yapılmasının mantıklı olduğunu düşünüyor" dedi.

Rubio, BM Genel Sekreterliği yarışında bir favorisi olup olmadığı sorusuna ise, "ABD'nin kimi istediğini söylesem o kişinin kaybetmesini garantilemiş olurum. Gerçekten iyi birkaç aday var. Beğendiğimiz iki veya üç kişi bulunuyor. Süreç kendi içinde ilerleyecek" cevabını verdi. Rubio, ABD'nin en fazla önemsediği konunun seçilecek ismin BM reformuna bağlı olması olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi sürecini görüştüklerini belirten Rubio, "Üzerinde çalıştığımız konulardan biri, İsrail'in çekildiği pilot bölgelerdeki uygulamayı izleyecek bir mekanizma bulmak. Bunun askeri bir misyon olması gerekmiyor. Sivil bir misyon da olabilir. Bazı fikirlerimiz var" dedi.

İsrail'in bazı pilot bölgelerden çekildiğini ve bu bölgelerin Lübnan Silahlı Kuvvetleri tarafından devralınması ve Hizbullah'ın bu bölgeleri ele geçirerek saldırı için kullanmaması gerektiğini ifade eden Rubio, "Anlaşmalar kapsamındaki yükümlülüklere her iki tarafın da uyduğunu doğrulayacak, herkesin ve iki tarafın da güven duyduğu bir denetim sistemine ihtiyacımız var. Bunun nasıl olabileceğine ilişkin bazı fikirleri görüştük" dedi.

Rubio, "Bazı fikirlerimiz var ve Fransa'nın bu konuda yardımcı olabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı