ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Münih'te Suriyeli yetkililerle bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Münih'te Suriyeli yetkililere bir araya gelerek Suriye ve bölgeye ilişkin meseleleri görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı marjında Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani liderliğindeki Suriye heyeti ile bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani liderliğindeki heyet arasındaki görüşmede Suriye ve bölgeye dair konuların ele alındığı ve Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü, egemenliğine verilen desteğin teyit edildiği belirtildi.

Toplantıya, Suriye'de kontrol ettiği toprakları hızlı bir şekilde kaybederek özerklik iddialarından vazgeçen SDG elebaşı Mazlum Abdi de katıldı. Toplantıda ABD tarafının terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki SDG mensuplarının Suriye ordusuna entegrasyonuna desteğini ifade ettiği de kaydedildi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da sosyal medya hesabı üzerinden toplantıdan bir fotoğraf paylaşarak, "Bin kelimeye bedel bir fotoğraf. Yeni bir başlangıç" diye yazdı.

Barrack daha önce, Suriye'de DAEŞ'e karşı mücadelede liderliği Suriye hükümetinin üstlenmeye başlamasının ardından SDG'nin rolünün büyük ölçüde sona erdiğini açıklamıştı. - BERLİN