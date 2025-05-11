ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Antalya'da NATO Toplantısına Katılacak

Abd Dışişleri Bakanlığı, Bakan Marco Rubio'nun 14-16 Mayıs tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek NATO Gayrı Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun mayıs ayı programı belli oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Marco Rubio 11-14 Mayıs tarihleri arasında Başkan Trump'a Suudi Arabistan ve Katar'da eşlik edecek ve Başkan burada ABD ile Körfez ortakları arasındaki bağları güçlendirmeye çalışacak" denildi.

Bakan Rubio'nun üst düzey yetkililerle görüşeceği aktarılan açıklamada, "Görüşmelerde küresel ve bölgesel sorunlara yönelik çözümler geliştirilecek, ikili ticaret ve yatırımlar genişletilecek ve stratejik ortaklıklarımız yeniden teyit edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, Rubio'nun Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirerek, "Bakan Rubio daha sonra 14-16 Mayıs tarihlerinde Antalya giderek NATO Gayrı Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak ve Müttefiklerin savunma yatırımlarının arttırılması ve Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi de dahil olmak üzere İttifakın güvenlik önceliklerini görüşecek. Haziran ayında Lahey'de yapılacak NATO Zirvesi'ne doğru ilerlerken Bakan, Başkan Trump'ın Müttefiklerimizin NATO'nun daha güçlü ve daha etkin hale getirilmesinde kendi paylarına düşen katkıyı sağlamaya yönelik gündemini ilerletecektir" açıklamasında bulundu. - WASHINGTON