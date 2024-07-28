ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'Venezuela seçimi halkın iradesini yansıtmalı'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya'da düzenlediği basın açıklamasında, "ABD, sonuç hakkında peşin hükümde bulunmayacak. Bu Venezuela halkının yapacağı bir seçimdir" dedi.

Venezuela'da halk bugün ülkeyi yönetecek yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına giderken Japonya'da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında Venezuela seçimlerine değindi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'ın yanı sıra Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa ve Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru ile birlikte kameraların karşısına geçen Blinken, ABD'nin seçimlerin sonuçlarına karşı peşin hükümlü olmadığını belirterek tarafları demokratik sürece saygı duymaya çağırdı. Blinken, "ABD, sonuç hakkında peşin hükümde bulunmayacak. Bu Venezuela halkının yapacağı bir seçimdir, ancak Venezuela halkı her türlü manipülasyondan uzak, kendi iradelerini gerçekten yansıtan bir seçimi hak etmektedir" dedi. - TOKYO