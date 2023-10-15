ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman İsrail-Filistin çatışmasını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede Blinken, çatışmanın yayılmasını ve Hamas'ın saldırılarının durması gerektiğini belirtirken, Prens Selman İsrail'in operasyonunun sona erdirilmesi gerekliliğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede Blinken, çatışmanın yayılmasını ve Hamas'ın saldırılarının durması gerektiğini belirtirken, Prens Selman İsrail'in operasyonunun sona erdirilmesi gerekliliğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail ve Filistin konusu konuşuldu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken bugün Riyad'da Suudi Veliaht Prensi ve Başbakan Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Bakan, ABD'nin Hamas'ın terör saldırılarını durdurma, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlama ve çatışmanın yayılmasını önleme konularına odaklandığını vurguladı. İkili, sivillerin korunması ve Orta Doğu ve ötesinde istikrarın ilerletilmesi yönündeki ortak kararlılıklarını teyit etti" denildi.

"OPERASYON DURMALI"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise insani krize yol açan operasyonun durdurulması gerektiği belirtilerek, "Selman Hazretleri ABD Dışişleri Bakanı ile bir araya gelerek Gazze ve çevresindeki askeri gerilimi görüştü. Ekselansları, masum insanların hayatına mal olan askeri operasyonları durdurmanın yollarını tartışmak için çalışmanın gerekliliğini vurguladı" ifadeleri kullanıldı.