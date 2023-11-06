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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda birçok yetkili karşıladı.