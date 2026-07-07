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Erdoğan ve Trump'tan NATO Zirvesi'nde Resmi Tören

Erdoğan ve Trump'tan NATO Zirvesi'nde Resmi Tören
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RESMİ KARŞILAMA TÖRENİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

RESMİ KARŞILAMA TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı. Ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Türk Yıldızları Akrobisi Timi, 7 F5 gösteri uçağı ile selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Trump, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump birbirine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, merdivenlerde Türkiye ve ABD bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Törenin ardından Erdoğan ile Trump, ikili görüşmeye geçti.

Aybala MELEK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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