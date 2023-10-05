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ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, yarın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Beyaz Saray'da görüşecek. Görüşmede Ukrayna'ya verilen destek ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.