Kiev'de Zelenski ile görüşen Biden'dan Putin'i küplere bindirecek sözler: Ne kadar sürerse sürsün savaşmaya değer

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünün hemen öncesinde Kiev'i ziyaret etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya gelen Biden, "Ne kadar sürerse sürsün, Rusya'ya karşı özgürlük uğruna savaşmaya değer" dedi. Biden'ın Ukrayna bayrağı renklerinde tercih ettiği kravat ise dikkat çekti.

Rusya- Ukrayna savaşının 24 Şubat'taki yıl dönümü öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Biden, Polonya ziyareti öncesinde sürpriz bir şekilde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

"UĞRUNA SAVAŞMAYA DEĞER"

ABD Başkanı Biden, Kiev'de yaptığı konuşmada Ukrayna'ya mesaj vererek, "Ne kadar sürerse sürsün, (Rusya'ya karşı özgürlük) uğruna savaşmaya değer. Bu hafta Ukrayna hükümetine, vatandaşların temel hizmetlerini sağlamaya yardımcı olmak için hemen kullanabileceği milyarlarca dolar bütçe desteği vereceğiz" dedi.

SİRENLER ÇALDI

Ukrayna medyasına göre, Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Aziz Michael Kilisesi'nde bir araya geldi. Biden ve Zelenskiy, kiliseden birlikte çıkarken şehirde aynı anda sirenler çaldı. Biden'ın Ukrayna bayrağı renklerinde tercih ettiği kravat ise dikkat çekti.

ZELENSKI: ÇOK ÖNEMLİ BİR DESTEK

Zelenski ise "Biden, Kiev'e hoş geldiniz. Sizin ziyaretiniz bütün Ukraynalılar için çok önemli destek göstergesidir. Bugünkü görüşmeler çok verimli, çok önemli ve çok belirleyiciydi. Sonuçları kesinlikle savaş alanını etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR

Yerel medyaya göre, Biden, Zelenski ile Mihayilov Meydanı'nda savaşta ölenlerin anısına saygı duruşunda bulundu.

Her iki lider, Ukrayna Devlet Başkanlığına ait Mariyinskiy Sarayı'nda bir araya gelirken Biden'ı, Zelenski ve eşi Olena Zelenska birlikte karşıladı.