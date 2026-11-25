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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, "Genişleme, Avrupa için stratejik bir zorunluluk" dedi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. AB Konseyi Başkanı Costa, zorlu jeopolitik durum nedeniyle AB ile Batı Balkanlar arasında giderek daha yakın bir ilişki kurulması gerekliliğinin daha belirgin hale geldiğini söyledi. Costa, "Bugünkü zirve, Batı Balkanlar'ın Avrupa Birliği üyelik perspektifini yeniden teyit etti" dedi.

" Karadağ'ın katılım anlaşmasını hazırlamaya başladık"

AB'ye üyelik sürecinde bölge ülkeleri Karadağ ve Arnavutluk'un elde ettiği ilerlemeye dikkat çeken Costa, "Bu, Avrupa Birliği'ne katılımın bir hayal değil, çaba gösterenler için gerçek bir fırsat olduğunu kanıtlıyor. Bu yıl Karadağ'ın katılım antlaşmasını hazırlamaya başladık. On yılı aşkın süredir atmadığımız bir adım bu. Arnavutluk da müzakere fasıllarını kapatmaya başladı. Batı Balkanlar'daki diğer bütün ortaklarımız da isterlerse kendi katılım süreçlerinde ilerleme sağlayabilir" dedi.

Öte yandan Costa, aday ülkelerin en fazla sorun yaşadığı konulardan biri olan "komşularla iyi ilişkiler" meselesine de değinerek, "Avrupa Birliği'ne giden bu yol, yalnızca gerekli reformları hayata geçirmekten ibaret değil. Bölgesel iş birliği, uzlaşma ve iyi komşuluk ilişkileri, Avrupa Birliği'ne katılımın temel ön şartlardır. İkili meselelerin çözümünde daha fazla ilerleme bekliyorum. Geçmişten kaynaklanan sorunların aşılması gerekiyor. Geriye değil, ileriye bakmanın zamanı geldi" dedi.

Costa, basın toplantısında zirveye Sırbistan'ın katılmamasına işaret eden bir soruya verdiği cevapta Sırbistan'da Cumhurbaşkanlığını vekaleten yürüten Aleksandar Cupic ile görüştüğünü ve Cupic'in Sırbistan Parlamentosu'ndaki acil çalışmalar nedeniyle katılamadıklarını açıkladığını söyledi.

Sırbistan'ın zirveye katılmama nedeninin daha öncekilerden farklı olduğuna işaret eden Costa, "AB'ye katılım sürecini ilerletmek için Sırbistan makamlarıyla temaslar için yeni fırsatlarımız olacak" dedi.

Leyen: "Genişleme, Avrupa için stratejik bir zorunluluk"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise açıklamasında, "Genişleme, Avrupa için stratejik bir zorunluluk. Bugün gerçek bir ivme ile karşı karşıyayız. Yürüttüğümüz bütün müzakerelere baktığınızda, bu yıl 100'den fazla faslı açma ve kapatma yolunda ilerliyoruz" dedi.

Dünyanın hızla değiştiğini ve Avrupa'nın bunlarla başa çıkmak için daha güçlü ve birleşik olması gerektiğini söyleyen Leyen, "Karadağ, katılım müzakerelerinde bitiş çizgisine yaklaşıyor. Arnavutluk da etkileyici bir hızla bu çizgiye doğru ilerlemeye devam ediyor" dedi.

Birliğin de genişlemeye hazırlandığını ifade eden Leyen, "Genişlemenin kurumlarımız, politikalarımız ve bütçemiz için ne anlama geldiğini değerlendirdik. Çünkü genişleme hem mevcut hem de gelecekteki üye devletler için başarılı olmalı" ifadelerini kullandı.

Batı Balkan ülkeleri ile kademeli bütünleşmeye yönelik adımların atılacağını söyleyen Von der Leyen, "Gelecek yılın başında her bir ortakla, kendisine özgü kademeli bütünleşme diyalogları başlatacağız. Tek pazarımızda onlar için yeni fırsatlar belirlemek istiyoruz" dedi.

Mickoski: "Vatandaşlarımız, arka bahçede bekletildikleri için hayal kırıklığına uğradı"

Kuzey Makedonya ve Karadağ liderleri, ikili anlaşmazlıkların sürece etkilerine dikkat çekti. Zirve öncesinde basına konuşan Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, AB'ye üyelik sürecinin ikili anlaşmazlıklara göre değil, liyakate göre ilerlemesi gerektiğini savundu. Mickoski, üyelik sürecinde AB üyesi komşusu Bulgaristan'ın Bulgar azınlığa ilişkin talepleriyle karşı karşıya olan Kuzey Makedonya'nın anayasa değişikliğine gitmesinin önlerindeki engelleri kaldırmaya yetmeyeceğini savundu.

AB'nin Batı Balkanlar'a ilişkin yaklaşımını değiştirmesini talep eden Mickoski, "Avrupa'ya aidiz. Vatandaşlarımız, çok uzun süredir arka bahçede bekletildikleri için oldukça hayal kırıklığına uğramış durumda. Sonunda liyakate dayalı yaklaşımla masadaki yerimizi hak ederek almak istiyoruz" dedi.

Milatovic: "Hırvatistan'ın AB'ye girdiği sırada Slovenya ile sınır meselesi çözülmüş değildi"

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ise ülkesinin AB üyesi komşusu Hırvatistan'ın talepleri nedeniyle yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Hırvatistan'la çözülemeyen meseleler için uluslararası yargı veya tahkim öneren Milatovic, "Hırvatistan'dan, kendileri AB'ye girerken Slovenya ile ilişkilerinde sahip olduğundan daha fazlasını istemiyoruz. Başaramazsak her zaman uluslararası mahkeme veya uluslararası tahkim seçeneği var" dedi.

Hırvatistan'la sınır anlaşmazlığı konusunda baskı altında kaldıklarını söyleyen Karadağlı lider, "Hırvatistan'ın AB'ye girdiği sırada Slovenya ile sınır meselesi çözülmüş değildi. Buna rağmen AB'ye girdi. Şimdi bazı şeylerin imzalanmasında neden bu kadar ısrar ediliyor? Bu biraz şantaj gibi görünüyor" dedi.

Milatovic, ülkesinin yıl sonuna kadar bütün fasılları tamamlamayı ve gelecek yılın yaz mevsimine kadar katılım anlaşmasını imzalamayı umduğunu söyledi. Milatovic, "Karadağ, 2028'de AB'nin 28'inci üyesi olabilir" şeklinde konuştu.

Zirve öncesinde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, AB'ye cesur bir adım atma çağrısı yaparak üyelik süreçleri muhafaza edilmeye devam ederken, tüm aday ülkeleri AB ile aynı masaya alma çağrısı yaptı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljka Cvijanovic, Bosna Hersek'in Avrupa ile bütünleşme sürecinin ülke içindeki siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle tıkandığını ancak AB ile ilişkilerdeki aksaklıkların tek sorumlusunun ülkesi olmadığını söyledi.

"Ayrıcalık veya lütuf istemiyoruz"

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise ülkesinin üyelik başvurusunun üzerinden yaklaşık dört yıl geçtiğini belirterek Kosova'ya AB'ye adaylık statüsü verilmesini talep etti. Kendileri için adaylık statüsünün acil bir mesele olduğunu vurgulayan Kurti, "Bir ödül, ayrıcalık veya lütuf istemiyoruz. Yalnızca Kosova'nın elde ettiği ilerlemenin kabul edilmesini ve tanınmasını istiyoruz" dedi.

Kurti, Sırbistan'daki yeni yönetime ise 2023'teki Banjska saldırısına öncülük eden Milan Radoicic'i teslim etme çağrısı yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı