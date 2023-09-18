AB Türkiye Delegasyonu Başkanı İzmir'de Sürdürülebilir Ulaşıma Dikkat Çekti

AVRUPA'da 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında İzmir'e gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, sürdürülebilir ulaşıma dikkat çekmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklere katıldı. Gün boyu toplu ulaşım araçlarını kullanan Büyükelçi Landrut, kentte tramvay ve feribot ile seyahat etti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun, herkesi 2023 yılında kentsel ulaşım yöntemleriyle şehirleri keşfetmeye ve bu şehirlerin gelecekteki enerjisini korumaya çağırdığı 'Avrupa Hareketlilik Haftası' başladı. 41 ülkeden 2 bin 663 kasaba ve şehrin etkinlikleriyle yer aldığı Avrupa Hareketlilik Haftası'na Türkiye, 630 şehir ve kasaba ile katılarak yine rekor kırdı. Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa çapında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması 'Şehrini Keşfet', sloganı ise 'Gelecek enerjini koru' olarak belirlendi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında İzmir'de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programa katıldı. Etkinlik kapsamında Bostanlı Feribot İskelesi'nden arabalı vapurla Üçkuyular'a geçen Büyükelçi Landrut, daha sonra tramvayı kullanarak Lozan Meydanı'na geldi. Büyükelçi Landrut ve beraberindeki heyete İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özuslu eşlik etti. Büyükelçi Landrut ve Özuslu, bando eşliğinde Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyerek büyükşehir belediyesi tarafından açılan stantları gezdi.

'TÜRKİYE KAMPANYAYA EN FAZLA BELEDİYE İLE KATILAN ÜLKELER ARASINDA'

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Landrut yaptığı açıklamada, "Bu hafta Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutluyoruz. Bu çok önemli ve büyük bir kampanya ve dünyanın pek çok farklı ülkesinde aslında 50'den fazla ülkede kutlanıyor. Birçok şehir bu kampanyaya katılıyor. Türkiye son yıllarda en fazla sayıda belediye ile katılan ülkeler arasında. Gerçekten son derece önemli bir kampanyayı sürdürüyoruz. Aslında şu anda birçok şeye adapte olmaya çalışıyoruz. İklim değişikliği bunlardan bir tanesi. Belediyeler de ulaşım ağıyla çok önemli bir karbondioksit salınımı gerçekleştirdikleri için çok büyük bir oyuncu bu kampanyada. Bu salınımın gerçekten azaltılması lazım. Bununla ilgili olarak hem belediyelerin hem de vatandaşların büyük bir katkısı olabilir. Daha küçük alanlarda bile büyük değişimlere öncülük edebiliriz. Bu haftanın ilk gününü İzmir'de kutluyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Şehir gerçekten çok uzun bir süredir bu Hareketlilik Haftası'nı kutlayan şehirlerden bir tanesi. Aynı zamanda yeşil dönüşümle de hareketliliğe katkıda bulunuyor" dedi.

'İZMİR AKILLI KENTSEL HAREKETLİLİK PLANINI UYGULAYAN 10 ŞEHİRDEN BİR TANESİ'

Avrupa Birliği olarak İzmir'in çabalarını desteklemeye çalıştıklarını ifade eden Büyükelçi Landrut, "İzmir bu tür projeleri sürdürdüğümüz, akıllı kentsel hareketlilik planını uygulayan 10 şehirden bir tanesi. Bunun için de çok daha yeşil, dirençli ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşım ağını güncellemeye çalışıyoruz ve bununla ilgili pilot projeler uygulanıyor. İzmir'de uyguladığımız ikinci proje alanı da deniz taşımacılığının karbondan arındırılması. Bununla ilgili olarak da AB'nin önemli katkıları oluyor. Aslında hem belediye başkanı hem de belediye önemli bir katkıda bulunuyorlar. Gerçekten çok iyi bir iş birliğimiz var. Bugün de ben toplu taşıma araçlarının bir kısmını deneyimleme fırsatı buldum. Karşıyaka'dan feribota bindik. Burada sistemin nasıl geliştiğini ve genişlediğini yerinde tecrübe etme fırsatım oldu" ifadelerini kullandı.

'YAYA TRAFİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN İRADEMİZİ ORTAYA KOYUYORUZ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özuslu ise "Bugün Avrupa Hareketlilik Haftası bağlamında, Sayın Büyükelçimiz Nikolaus Bey ile birlikte birçok etkinliğe katıldık. Biraz önce tramvayla Üçkuyular'dan, Lozan Meydanı'na geldik. Bu hafta hareketliliğin farkına varmak için önemli bir hafta. Ancak hareketliliği sadece bununla sınırlı görmüyoruz. Bütün etkinlilerimize aslında hareketlilik kavramının oturtulmasını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.