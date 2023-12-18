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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Konya'da

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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, beraberinde AB'ye üye ülkelerin büyükelçilerinden oluşan bir heyetle Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, beraberinde AB'ye üye ülkelerin büyükelçilerinden oluşan bir heyetle Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Konya'da Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında dün akşam düzenlenen sema ayini şerifini izleyen Meyer-Landrut ve beraberindeki AB büyükelçileri, bugün ilk olarak Konya Valisi Vahdettin Özkan ile görüştü.

Ziyarette, Vali Özkan, Meyer-Landrut'a İngilizce Mesnevi hediye etti.

Meyer-Landrut, daha sonra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı tarihi Taş Bina'daki makamında ziyaret etti.

Başkan Altay, konuk büyükelçileri bina önünde karşıladıktan sonra binayı gezdirerek, makamında bir süre görüştü.

Ziyaretin ardından çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Meyer-Landrut, Konya'ya daha önce de geldiğini anlattı.

Bu defa Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile Konya'yı ziyaret ettiklerini belirten Meyer-Landrut, "Dün akşam Şebiarus törenlerinde eşsiz bir deneyim yaşadık, gerçekten çok güzeldi. Bunun için Başkan Altay'a çok teşekkür ediyorum ancak kendisine birlikte yaptığımız çalışmalar için de teşekkür etmek isterim. Özellikle çevre alanında, kültür mirasının korunması anlamında birlikte çalışıyoruz. Önünde bulunduğumuz, bu kadar güzel renove edilmiş binada bulunmak da benim için ayrıca bir mutluluk." dedi.

Başkan Altay da konuk büyükelçileri Konya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AB ile özellikle çevre ve iklim değişikliği konusunda çok yoğun faaliyet yürüttüklerini bildirdi.

Konya'nın iklim değişikliğinde en fazla etkilenecek şehirlerden biri olduğunu dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"Sayın Büyükelçi ile geçmişten beri yürüttüğümüz koordinasyonlu bir çalışma alışkanlığımız var. Bu ziyaret de bunu perçinlemiş oldu. İnşallah bir sonraki ziyaretinde kendisini Çatalhöyük'e davet ettim, orada ağırlamayı arzu ediyoruz. Konya'nın her manada gelişmesi için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Avrupa Birliği de bu konuda bize her türlü desteği sunuyor, kendilerine teşekkür ediyorum."

Meyer-Landrut ve konuk büyükelçiler, ziyaretin ardından Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: AA / Politika

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