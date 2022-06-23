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AB liderlerinden, Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke statüsü"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AB liderlerinden, Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke statüsü'

Avrupa Birliği (AB) liderleri, AB Komisyonu'nun tavsiye kararını uygun görerek Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke statüsü" verilmesi üzerinden anlaştı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, AB Komisyonu'nun tavsiye kararını uygun görerek Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke statüsü" verilmesi üzerinden anlaştı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) liderleri, AB Komisyonu'nun tavsiye kararını uygun görerek Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke statüsü" verilmesi üzerinden anlaştı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anlaşma. Avrupa Konseyi, AB'nin Ukrayna ve Moldova'ya aday statüsü verilmesine karar verdi. Tarihi bir an. Bugün, AB yolunda önemli bir adım atılıyor" ifadelerini kullanarak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkı ile Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ve Moldova halkını tebrik etti.

Michel ayrıca, AB Liderlerinin, Gürcistan'ın Avrupa perspektifini tanımaya karar verdiğini ve belirlenen öncelikler karşılanır karşılanmaz AB'nin Gürcistan'a "aday ülke statüsü" vermeye hazır olduğunu aktararak, "Gürcü halkını tebrik ediyorum. Bu, AB-Gürcistan ilişkilerinde tarihi bir andır. Gürcistan'ın geleceği AB'dedir" dedi.

(Mustafa Ulusoy - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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